Usta oyuncu İlyas Salman: Gerçekten Tanrı varsa beni cehenneme göndermez

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Yeşilçam'ın mihenk taşlarından İlyas Salman oldu.Acılar içinde geçen bir çocukluk yaşadığını söyleyen Salman, Allah'a olan inancını yaşadıklarından sonra kaybettiğini dile getirdi.

"BENİ YAŞADIKLARIM TANRI TANIMAZ HALE GETİRDİ"

"Beni yaşadıklarım Tanrı tanımaz hale getirdi diyerek sözlerine başlayan Salman "Benim annem babam inanan insanlardı. Onların inançlarına hiçbir zaman saygısızlık etmedim. İnanan hiç kimseye saygısızlık etmiyorum ama onların da bana inancım konusunda özgürlük tanısı istiyorum" dedi.

"TANRI VARSA BENİ CEHENNEME GÖNDERECEĞİNİ ZANNETMİYORUM"

İnancının "Ateistlik" olup olmadığı konusunda kesin cevap vermeyen İlyas Salman, ölüm korkusunun çocukluğundan kalan miras olduğunu söyleyen usta oyuncu "Ahirette Allah'ın varlığıyla net bir şekilde karşılaşırsam o zamanO'ndan özür dilerim" dedi. Salman sözlerine şu şekilde devam etti; "Tanrı varsa eğer beni cehenneme göndereceğini hiç zannetmiyorum. Ben direk cennetlik kulum. Kimseyi aldatmadım. Kimseye bile bile yalan söylemedim. Kimseye acı çektirmedim. Ailem de bilir beni, Kars'ta bir kedinin öldüğünü duysam İstanbul'da ağlayan biriyim. 'Keşke olsa da inansam' diyorum.

"KÜSMEK İÇİN NEDENLERİM DAHA AĞIR BASIYOR"

İlyas Salman, Kalaycıoğlu'nun "Yaşadığın hayatında mutlu olduğun anlar ya da, mutlulukların, torunlarını kucağına aldığın anın, bunların kaynağı ne? Diyelim ki küstün barışmak için de hatırı sayılır nedenlerin de var" sözüne karşılık "Barışmak için nedenlerim var ama küsmek için olan nedenlerim daha ağır basıyor.