Usta oyuncu ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti - Son Dakika
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Usta oyuncu ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti

Usta oyuncu ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti

Tiyatro dünyasına birçok usta oyuncu kazandıran ve Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosunun kurucularından olan Mert Egemen, geçtiğimiz günlerde hastaneye giderken kalbinin durması sonucunda hayata döndürülmüş ancak bugün hayatını kaybetmiştir. Egemen, tiyatro sanatçılığının yanı sıra eğitimciliğiyle de tanınmaktadır ve birçok oyunu bulunmaktadır. Son olarak Aziz Nesin'in "Damda Deli Var" adlı eserini oyunlaştırarak tiyatro severlere sunmuştur.

03.05.2024 03:09
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Tiyatro dünyasına çok sayıda usta oyuncu kazandıran Egemen aynı zamanda Devrimci Ankara Sanat Tiyatrosunun kurucularındandı.

DurakMedya'da yer alan habere göre usta oyuncu, yazar ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde hastaneye giderken kalbinin durması sonucunda kalp masajı ile hayata döndürülen ve bir haftadır yoğun bakımda olan ünlü isimden kötü haber geldi.

Egemen'in hastanede bu sabah hayatını kaybettiği bildirildi. Tiyatro sanatçılığının yanı sıra eğitimciliğiyle de tanınan Mert Egemen'in çok sayıda oyunu bulunuyordu.

Egemen son olarak; "Damda Deli Var" Aziz Nesin'in aynı adlı eserini yeniden oyunlaştırarak tiyatro severlerin beğenisine sunmuştu.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu ve yönetmen Mert Egemen hayatını kaybetti - Son Dakika

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