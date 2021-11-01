Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi

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Yıllar önce yayınlanan Kuzey Güney dizisindeki rolüyle hafızalara kazınan usta oyuncu Semra Dinçer hayatını kaybetti. Oyuncunun ölüm haberini de şarkıcı Haluk Levent duyurdu.

Twitter hesabından oyuncunun hayatını kaybettiğini duyuran Levent, Akciğer kanseriydi. 2 yıl öncesinden itibaren Ahbaplar ilgilendi. İsmini vermedik. Sadece S.D olarak yazmıştık. Hayırseverler tarafından 2 kez ev tutuldu sayısız operasyon yaptırıldı. Ama olmadı. Oyuncu Semra Dinçer ablamızı az önce kaybettik. Sevenlerinin başı sağ olsun.