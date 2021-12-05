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Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum - Son Dakika

Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum

05.12.2021 13:07
Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum

Usta oyuncu Talat Bulut, önceki gün City's Nişantaşı'nda alışveriş turunda görüntülendi. Alışveriş sırasında yerli ve yabancı sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan usta oyuncu, fotoğraf isteklerini geri çevirmedi. Bulut, hala kirada oturduğunu itiraf etti.

Snob Magazin'in haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, fit fiziği hakkındaki soruya, "Televizyonda düzgün fizik ve karizma geçerliliğini koruyor. Oyunculukla ilgili bir sorunum yok ama bunun yanında fiziğimizde koruyalım da belki bir kaç kuruş eder diye" diye cevap verdi.

Yıllardır oyunculuk yapan Talat Bulut, hala kirada oturduğunu itiraf etti. Sanatçı, "Bu zamana kadar hiçbir yatırım yapmadım. Benim yatırımın kendi sağlığını korumak, kendi bedenini iyi bakmak. Bir kızım var Amerika'da eğitimi devam ediyor. Onun eğitimine yönelik harcamalar yapmak en büyük yatırım. Eğitim şart. Hala kirada oturuyorum" dedi.

'Şu an durumum iyi'

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu yaşayan Talat Bulut, durumu hakkında bilgi verdi. Sanatçı, "Evet, geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçirdim. Kasıkta bir fıtık vardı o da bağırsaklar için risk taşıyordu o yüzden ameliyat oldum. Ayda bir kere kontrolüm olacak. Şu anda durumum gayet iyi." dedi.

'Kadir İnanır bir daha gelmez'

Muğla'da evinde geçirdiği rahatsızlık sonrası Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve sağlık durumu iyiye giden Kadir İnanır hakkında da konuşan usta oyuncu, "Onu çok severim. Umarım biran önce iyileşir. Türk sineması için çok önemli bir isim. Ama maalesef onları da küstürüyoruz. Belki birkaç yıl sonra aynı şeyi banada yapacaklar. Çok üzücü. Kadir İnanır bir daha gelmez. Onun kıymetini çok iyi bilmek lazım" diye konuştu.

Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum
Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum
Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum
Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum
Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum

Kadir İnanır, Talat Bulut, Yatırım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum - Son Dakika Magazin


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