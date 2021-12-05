Usta oyuncudan şok eden itiraf: Hâlâ kirada oturuyorum

Snob Magazin'in haberine göre; Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bulut, fit fiziği hakkındaki soruya, "Televizyonda düzgün fizik ve karizma geçerliliğini koruyor. Oyunculukla ilgili bir sorunum yok ama bunun yanında fiziğimizde koruyalım da belki bir kaç kuruş eder diye" diye cevap verdi.

Yıllardır oyunculuk yapan Talat Bulut , hala kirada oturduğunu itiraf etti. Sanatçı, "Bu zamana kadar hiçbir yatırım yapmadım. Benim yatırımın kendi sağlığını korumak, kendi bedenini iyi bakmak. Bir kızım var Amerika'da eğitimi devam ediyor. Onun eğitimine yönelik harcamalar yapmak en büyük yatırım. Eğitim şart. Hala kirada oturuyorum" dedi.

'Şu an durumum iyi'

Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunu yaşayan Talat Bulut, durumu hakkında bilgi verdi. Sanatçı, "Evet, geçtiğimiz hafta bir ameliyat geçirdim. Kasıkta bir fıtık vardı o da bağırsaklar için risk taşıyordu o yüzden ameliyat oldum. Ayda bir kere kontrolüm olacak. Şu anda durumum gayet iyi." dedi.