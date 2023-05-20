Usta sanatçı Nuri Sesigüzel yaşamını yitirdi

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Kara Kaş Gözlerin Elmas, Kahverengi Gözlerin, Durma Güzel Durma, Bir Fincan Kahve Olsam gibi şarkıları dillerden düşmeyen usta sanatçı Nuri Sesigüzel, tedavi gördüğü Beylikdüzü'ndeki bir özel hastanede kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Ünlü ismin ölüm haberini ise meslektaşı İbrahim Tatlıses duyurdu.

"ÜZÜNTÜMÜ ANLATAMAM, SEVENLERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLERİM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Nuri Sesigüzel ustamızı kaybetmişiz. Üzüntümü anlatamam. Tüm sevenlerine, ailesine baş sağlığı dilerim. Ustamıza Allah'tan rahmet dilerim" dedi. Nuri Sesigüzel, yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığına defnedilecek.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Nuri Sesigüzel'in vefatının ardından taziye mesajı yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk müziğinin usta ismi Nuri Sesigüzel'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor; kıymetli sanatçımızın ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

NURİ SESİGÜZEL KİMDİR?

Nuri Sesigüzel, 1937 yılında Şanlıurfa'nın Birecik kazasında doğmuştur. Asıl adı Nuri Kaçtaş'dır. Mağo Ağa, Beziki; annesi Nazey ise Ketik aşiretlerindendir. İlk ve orta tahsilini tamamladıktan sonra 13-14 yaşlarında çok sevdiği Halk müziğine gönül verdi. 14 yaşında saz çalmaya başladı. 1961'de İstanbul Radyosu'nun açmış olduğu sınavları kazandı ve radyo sanatçısı olarak profesyonel sanat hayatına başladı. Plak şirketlerinin ilgisini çekince, 300'ü aşkın plak doldurdu.1963'te sinemaya başlayan Sesigüzel, 1963 -1995 yılları arasında da pek çok türkü besteledi.