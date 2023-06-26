Üvey Anne Dizisi 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda? - Son Dakika
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Üvey Anne Dizisi 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda?

Üvey Anne Dizisi 2. Bölüm Ne Zaman? Hangi Kanalda?

26.06.2023 20:34

Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin başrolünde yer aldığı Üvey Anne dizisi, ATV'de her Pazartesi saat 20.00'da yayınlanıyor. Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemeyen Serap'ın hikayesini anlatan dizi, seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. Üvey Anne dizisi 2. bölümü ise yakında ekrana gelecek.

Başrolünde Kutsi ve Hazal Filiz Küçükköse'nin yer aldığı Üvey Anne dizisi, geçtiğimiz hafta ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. ATV'nin yeni dizisi Üvey Anne'nin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Üvey Anne ne zaman başlıyor araştırılıyor. Peki, Üvey Anne ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Üvey Anne dizisi 2.bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜVEY ANNE KONUSU NE?

Gencer Seramik'in patronu olan Faruk Gencer, hasta olan eşi Efsun'u iyileştirmek için elinden geleni yapmış ancak tedaviden dönerken Bodrum'da onu kaybetmişti. Faruk biricik aşkı Efsun'u kaybettikten sonra çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki malikânesine dönerken, onlarla birlikte gelen Serap'ın hasedinin kurbanı olacaklarından habersizdi. Aslında Serap da önce gönülsüz gelmişti onlarla o eve. Asistanlığını yaptığı Faruk Gencer'in çocuklarına bakıcılık yapmak istemiyor fakat Muğla eşrafının önde gelen isimlerinden Piraye Beyzade'ye "hayır" diyemiyordu. Çünkü Serap'ın annesi Mürvet, Piraye Hanımların beslemesiydi ve Serap onların desteğiyle okuyup Gencer Seramik'te Faruk Gencer'in sağ kolu olarak hep istediği çevrede yaşamaya başlamıştı. Serap'ın asıl amacı o çevreden soylu ve varlıklı biriyle yuva kurmaktı. Ancak şimdi Piraye Hanım, torunları Nisan, Naz ve Ömer'i eğitimli, güvenilir, sevgi dolu bir kadına emanet etmek istiyordu ve Serap bu iş için biçilmiş kaftandı.

ÜVEY ANNE NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Üvey Anne dizisi her Pazartesi saat 20.00'da ATV'de seyircisiyle buluşmaktadır.

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Üvey Anne, Magazin, Son Dakika

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