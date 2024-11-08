Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Bir dönem 'Üvey Baba' dizisinde 'Halil' karakterine hayat veren usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi. 85 yaşındaki İnkaya, dizi setlerine dönmeyi planladığını ve projeleri takip ettiğini belirtti.

08.11.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dönem ekranlara damgasını vuran 'Üvey Baba' dizisinde hayat verdiği 'Halil' karakteriyle hafızalarda kazınan usta oyuncu Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

85 yaşındaki oyuncu, "Çok görünmüyorsunuz?" sorusuna, "Görünecek halimiz kalmadı" cevabını verdi. Ekrana dönmeyi planladığını belirten İnkaya, "Dönüş olacak. Şu ortamda olup, olmayacağı da zor. Çekmekte çok zor iş, ödemeler de korkunç oldu. Düzeleceğiz. Projeleri takip ediyorum. İsim vermek istemiyorum ama yönetmen iyi çekmiş, oyuncu iyi oynamış dediğim isimler var" dedi.

Kullandığı tuşlu telefonuyla dikkat çeken İnkaya, "Bende internet yok, olsa başım belaya girmişti, hapisteydim. Kim bilir neler yazacaktım" şeklinde esprili bir açıklama yaptı. Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan Usta oyuncu, "Senaryoyu bir kere değil, 60 kere okusunlar. Yönetmenle göz göze gelsinler. İnandırıcılığınla seyredilirsin" dedi.

Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi

ŞEMSİ İNKAYA KİMDİR?

İstanbul'da 1939 senesinde dünyaya gelen Şemsi İnkaya, sanat hayatına amatör olarak İstanbul Üniversitesi Tiyatro Bölümü Gençlik Tiyatrosu'nda başladı. İlk oyunu 'Pabuçcu Ahmet' olan İnkaya, 'Darbe', 'Kırık Kanatlar', 'Kertenkele', 'Üvey Baba', 'Gece Sesleri', 'Ben Onu Çok Sevdim', 'Canikom', 'İçerideki', 'Ah Bu Gençlik', 'Vur Patlasın Çal Oynasın' gibi birçok önemli projede yer aldı.

Şemsi İnkaya, 3-sayfa, Magazin, Kültür, Sanat, Yaşam, Dizi, Baba, Son Dakika

Son Dakika Magazin Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:34 Özel’den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi Özel'den çok konuşulacak Kılıçdaroğlu yorumu: O başka bir çizgi benimsedi
15:47 Narin Güran davasında yeni bir “gizli tanık“ mı var Narin Güran davasında yeni bir "gizli tanık" mı var?
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
22:38 Galatasaray’ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti Galatasaray'ın yıldızı sahayı sedyeyle terk etti
22:28 Putin Trump’ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım Putin Trump'ı tebrik etti: Konuşmaya hazırım
22:18 Dries Mertens, Avrupa’da tarihe geçti Dries Mertens, Avrupa'da tarihe geçti
22:00 FED, faizde indirime gitti FED, faizde indirime gitti
21:48 Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde tekme tokat “konser“ kavgası Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde tekme tokat "konser" kavgası
21:41 Jose Mourinho’nun cezası belli oldu Jose Mourinho'nun cezası belli oldu
21:07 Herkes Yunus Akgün’ün Tottenham’a attığı golü konuşuyor Herkes Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı golü konuşuyor
21:03 Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir Baba Arif Güran: Benim evimi net gören kameraya bakılsın, Nevzat Bahtiyar suçsuz da olabilir
20:59 ’Özgür Filistin’ pankartı Fransa’da kriz yarattı 'Özgür Filistin' pankartı Fransa'da kriz yarattı
20:49 Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray’a meydan okudu Acun Ilıcalı, canlı yayında Galatasaray'a meydan okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 16:50:23. #1.12#
SON DAKİKA: Üvey Baba'nın 'Halil'i Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.