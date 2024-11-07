Üvey Baba\'nın Halil\'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı

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Bir döneme damga vuran Üvey Baba, Sinekli Bakkal, Kırık Kanatlar, Gece Sesleri, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

AKILLI TELEFON KULLANMIYOR

Akıllı telefon kullanmayan usta oyuncu Nişantaşı'nda karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üvey Baba dizisinde canlandırdığı fenomenleşen kötü adam Halil karakteri ile ilgili yapılan internet paylaşımlarını akıllı telefonu olmadığı için takip edemediğini sözlerine ekleyen usta isim telefonu da çıkarıp gösterdi.

"OKURUM, ÇOK OKURUM"

Usta oyuncu daha önce verdiği bir röportajda "Okurum, çok okurum. Çok iyi bir kitaplığım var. Onu da ilerde bir yere bırakacağız. Çünkü çok kıymetli kitaplarım var. Okurum, muhakkak okurum. Seyrederim, okurum. Ustaların hayatlarını okurum. Bizim için ustadır yani onlar. Bu festivallere giderim. O benim seyirciye olan borcum. Nerelerdeyseler oraya giderim. Genç arkadaşlara başarılar diliyorum ama çalışarak gelsinler, okuyarak gelsinler. Doğrudur. Çalıştığın zaman doğrusunu yakalarsın, çalışmadan gidersen doğrusunu yakalayamazsın, ondan sonra bir bakarsın a niye kalktı bu dizi" ifadelerine yer vermişti.