Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı - Son Dakika
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Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı

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Üvey Baba dizisinde canlandırdığı Halil karakteri bir döneme damga vuran usta oyuncu Şemsi İnkaya, Nişantaşı'nda görüntülendi. Akıllı telefon kullanmadığını ifade eden İnkaya, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan paylaşımları takip edemediğini belirtti.

07.11.2024 15:54  Güncelleme: 16:06
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Bir döneme damga vuran Üvey Baba, Sinekli Bakkal, Kırık Kanatlar, Gece Sesleri, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Şemsi İnkaya, yıllar sonra ilk kez görüntülendi.

AKILLI TELEFON KULLANMIYOR

Akıllı telefon kullanmayan usta oyuncu Nişantaşı'nda karşılaştığı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Üvey Baba dizisinde canlandırdığı fenomenleşen kötü adam Halil karakteri ile ilgili yapılan internet paylaşımlarını akıllı telefonu olmadığı için takip edemediğini sözlerine ekleyen usta isim telefonu da çıkarıp gösterdi.

Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı

"OKURUM, ÇOK OKURUM"

Usta oyuncu daha önce verdiği bir röportajda "Okurum, çok okurum. Çok iyi bir kitaplığım var. Onu da ilerde bir yere bırakacağız. Çünkü çok kıymetli kitaplarım var. Okurum, muhakkak okurum. Seyrederim, okurum. Ustaların hayatlarını okurum. Bizim için ustadır yani onlar. Bu festivallere giderim. O benim seyirciye olan borcum. Nerelerdeyseler oraya giderim. Genç arkadaşlara başarılar diliyorum ama çalışarak gelsinler, okuyarak gelsinler. Doğrudur. Çalıştığın zaman doğrusunu yakalarsın, çalışmadan gidersen doğrusunu yakalayamazsın, ondan sonra bir bakarsın a niye kalktı bu dizi" ifadelerine yer vermişti.

Üvey Baba\'nın Halil\'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı

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Son Dakika Magazin Üvey Baba'nın Halil'i yıllar sonra görüntülendi, telefonunu görenler şaşıp kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Adamsın Sen Üvey baba dizini unutmadık 17 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sudem özetlerini seyret anıları canlandır bana musallat olmaktanda vaz geç benim sahibim var 1 1 Yanıtla
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