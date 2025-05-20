Uzak Şehir\'de Duygusal Anlar

KANAL D'nin reyting rekortmeni dizisi 'Uzak Şehir', hem duygusal hem heyecanlı bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi ve gecenin yine lideri oldu. Fikriye'nin ölümü Alya'yı derinden sarsarken Cihan bu süreçte onun hep yanında oldu. Mine'nin hamile olduğunu öğrenen Cihan, bu gerçeği kendisinden saklayan Sadakat ve Mine'ye hesap sordu. Cihan'ın tüm gerçekleri Alya'yla paylaşmasının ardından Sadakat'in Mine'yi konağa getirmesiyle gerilim iyice tırmandı.

Duygusal anların yaşandığı dizide Fikriye, ölmeden önce Alya'yı Cihan'a emanet ettiğini söyledi. Alya'ya ise 'Cihan'ı kaybetme, ellerinden tut. Seni seviyorum de' diyerek son sözlerini dile getirdi. Alya'nın gözyaşları eşliğinde Sezen Aksu'nun Kurşuni Renkler şarkısının çaldığı sahne, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Fikriye'nin cenazesinde Alya, Cihan'a sımsıkı sarılarak ondan güç aldı.

MİNE'NİN HAMİLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Cihan, Mine'nin hamile olduğunu öğrenince Sadakat'e, 'Sen o kadınla bir oldun ama Alya bana nefes oldu' diyerek tepki gösterdi. Bebeğin erkek olduğunu öğrenmeleri, Sadakat'in moralini bir nebze olsun düzeltti. Bölüm sonunda Sadakat'in Mine'yi konağa getirmesi ve Cihan'ın onu kovması tansiyonu yükseltti. Sadakat'in Alya'ya, 'Kimin gitmesi gerektiğini biliyorsun' demesi ise yeni bölüme dair merakı artırdı.

YİNE ZİRVEDE

İzleyicileri ekran başına kilitleyen 'Uzak Şehir', reytinglerde zirvedeki yerini koruyarak TOTAL izleyici grubunda 14,85 reyting 41,82 izlenme payı, AB kategorisinde 10,30 reyting 33,36 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 13,40 reyting ve yüzde 38,70 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

'Uzak Şehir' yeni bölümüyle her pazartesi saat 20.00'de Kanal D'de.