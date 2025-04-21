Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

Uzak Şehir\'in Mine\'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

Reyting rekorları kıran Uzak Şehir dizisinde Mine rolüne hayat veren Mine Kılıç gündemde. Dizide Mine'nin Cihan ile yaşadığı ilişki ve ayrılık süreci sosyal medyada seyirciyi kızdırırken oyuncuya ise özel hayatında çirkin mesajlar yağıyor. Mine Kılıç yaşananları bakın nasıl anlattı.

21.04.2025 09:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenomen dizi Uzak Şehir'de Mine karakterine hayat veren başarılı oyuncu Mine Kılıç, son dönemde sosyal medyada kendisine yöneltilen çirkin mesajlarla gündemde. Dizide Cihan ile yaşadığı aşk ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle karakteri üzerinden yoğun eleştirilere maruz kalan Kılıç, gelen mesajlar yüzünden isyan etti.

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

"YASAL İŞLEM BAŞLATILACAK"

Kılıç, yaptığı açıklamada sadece kendisine değil ailesine de mesajlar geldiğini belirterek, "Yeğenime kadar tuhaf fotoğraflar ve mesajlar atamazsınız. Artık ailesel bir şeylere dönüştüyse bunlara sessiz kalamam. Yasal işlem başlatılacaktır" dedi.

Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam

"NE ANAM KALDI NE BABAM"

Posta gazetesine açıklamalarda bulunan Mine Kılıç, karakteriyle özdeşleştirilen tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, "Daha da ilginci özellikle kadınların gözünde bu böyle. 'Sen nasıl sana seninle evlenmeyeceğini söyleyen bir adamla ilişki yaşamaya gönüllü olursun?' diye. Instagram yorumlarını bir görsen, ne annem kaldı ne babam" şeklinde konuştu.

Kılıç, karakterin senaryo gereği yaşadığı psikolojik dönüşümle birlikte tepkilerin arttığını da belirterek "Seyircinin kendini bu kadar kaptırdığı başka bir iş görmedim" ifadelerini kullandı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Uzak Şehir, Televizyon, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Mesko Aljovic:
    Dizilerimiz böyle olduğu için ahlakımız bozulmuyor..İnsanımızın ahlakı bozuk olduğu için,dizilerimiz böyle. 127 12 Yanıtla
  • Kerim Gürel:
    Anam babam kalmadi diyorsun yataktaki kim acaba 57 23 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Toplum okumamış ise sonuç bu 27 50 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız:
    yav Bi çık git diziden, adamla aylardır beraber kahve içmediğim, nasıl hamile kaldın 27 9 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    Bu sinema ve tiyatro grubu oyuncularda acaba Allah korkusu var mı...bence yok..yoksa ahirette rol yapamayacaklarını bilirlerdi..daha edepli ve ahlaklı yapımlarda oynarlardı. 18 4 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Ahh be kuzum ne kadar güçlü bir karakterin var sanat için ömrünü feda etmiş gerçek bir emektarın hakkı böyle acımasızca yenmemeli lütfen sağlam dur daha cesur rollerde oynayabilmen dileğiyle yolun bahtın açık olsun :) 3 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki
Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı

17:40 İtirafçı Murat Abbas’tan Murat Ongun’u zora sokacak ifade İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
01:26 Konya’da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü Konya'da gençler arasında çıkan tartışmada silahlı kavgaya dönüştü
00:29 İstiklal Caddesi’nde yangın Mahsur kalan çocuk kurtarıldı İstiklal Caddesi'nde yangın! Mahsur kalan çocuk kurtarıldı
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
00:03 Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar Trump: Umarım Rusya ve Ukrayna bu hafta bir anlaşma yapar
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 18:07:48. #7.11#
SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Mine'si isyan etti: Ne anam kaldı ne babam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement