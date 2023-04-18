Uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia eden Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan dikkat çeken sözler: Enerjiyle göz rengi değiştiriyorlar - Son Dakika
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Uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia eden Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan dikkat çeken sözler: Enerjiyle göz rengi değiştiriyorlar

18.04.2023 13:24

Daha önce yaptığı açıklamalarda uzaylılarla iletişime geçtiğini ileri süren Kayahan'ın kızı Beste Açar, katıldığı canlı yayında uzay aracına bindiğini ve üzerinde bazı deneylerin yapıldığını iddia etti. Enerjiyle insanın her şeyi yapabileceğini dile getiren Açar, "Benim verdiğim enerji eğitimde göz rengini değiştirenler oluyor" ifadelerini kullandı.

2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar, konuk olduğu 2. Sayfa programında çarpıcı açıklamalar yaptı. Uzaylılarla iletişime geçtiğini söyleyen Açar, enerji ile her şeyin mümkün olduğunu söyledi.

"UZAY ARACINA BİNDİM, ÜZERİMDE DENEYLER YAPTILAR"

Yıllar önce uzaylılar tarafından götürüldüğünü ve üzerinde deneyler yapıldığını söyleyen Beste Açar, "Çocukluğumdan beri ilgi duyduğum bir alandı. Eğitimlerde yer aldığım hocalar uzaylılarla iletişime geçerek bize aktarıyor. 12-13 yaşlarında uzaylılar tarafından götürülüp geri getirdim. Yattığım esnada camdan bir ışık gördüm ve ona doğru giderek uzay aracına bindim. Orada bana bazı temaslarda bulunuldu ve üzerinde deneyler yapıldı. Sonrasında da eve geri getirildim. Bu durumu babamla paylaşmıştım. Babam bunlara çok açık ve ileri görüşlü bir insandı. Daha sonra birkaç kez daha aynısını yaşadım. Dünyada bunu yaşayan çok insan var. Orada o varlıkları gördüm. Çok uzun boylu ve griydiler. Ten ve deriden daha farklılardı. Orada hissettiğiniz koşulsuz bir sevgi bağı. Çok korkunç değil. Seçildiğiniz için de teşekkür ediyorsunuz. Katıldığım eğitimlerden ve eğitmenlerden öğrendiklerimden sonra yaşadığım şeyin rüya olmadığını anladım" dedi.

"ENERJİYLE BURNUNU VE GÖZ RENGİNİ DEĞİŞTİRENLER OLUYOR"

İstediği insanla iletişim kurabildiğini ve enerjiyle her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Açar, sözlerine şöyle devam etti: "İstediğim bir insanla iletişim kurabiliyorum. Koşulsuz alanda koşulsuz sevgiyle istediğiniz zaman her şey mümkün. Şükürler olsun ki iyi ki bu yolu seçtim. Beni korkutan bir şey yaşamadım. Derslerimde enerjiyle burnunu, göz altı morluğunu ve göz rengini değiştirenler oluyor. Gözünün rengini değiştireni gördüm. İnanarak her şey mümkün. Kaynak sizsiniz.

YORUMLAR (5)
  • Ali Kublay: Aç kalmış ne yapsın birazda bu safsatalarla yolumu bulayım demiş ne yapsın ödenecek faturaları var ve elinden hiç bir iş gelmiyor Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • DertLiiii: kahkaha attım bula bula bunumu bulmuşlar uzaylılar işleri güçleri yok Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Mehmet Aydın: Uzaylılara söyleyiver fındık sezonunda fındık toplamaya gelsinler Cevap Yaz 25 6 Yayından Kaldır
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Son Dakika Magazin Uzaylılarla iletişim kurduğunu iddia eden Kayahan'ın kızı Beste Açar'dan dikkat çeken sözler: Enerjiyle göz rengi değiştiriyorlar - Son Dakika


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