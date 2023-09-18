Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının 4 aydır kira ödemediği ve evi harabeye çevirerek kaçtığı iddia etti. Uzi ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"USULSÜZ KİRA ARTIŞINI SUSSUN DİYE ÖDEDİM"

Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Uzi ise X hesabından yaptığı açıklamada "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını sussun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

EV SAHİBİ EVİN HALİNİ İFŞA ETTİ

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.