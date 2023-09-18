Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım - Son Dakika

Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım

Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım
Son Güncelleme: 18.09.2023 14:04

Ev sahibi tarafından 4 aylık kirasını ödemeyerek kaçmakla suçlanan rapçi Uzi, hakkındaki iddiaları kesin bir dille yalanlayarak konuyu mahkemeye taşımaya hazır olduğunu söyledi.

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uzi'nin ev sahibi, şarkıcının 4 aydır kira ödemediği ve evi harabeye çevirerek kaçtığı iddia etti. Uzi ise hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti.

"USULSÜZ KİRA ARTIŞINI SUSSUN DİYE ÖDEDİM"

Hakkındaki iddiayı kabul etmeyen Uzi ise X hesabından yaptığı açıklamada "Temiz bıraktığım evi dağıtmaya çalışmışsınız o bile olmamış. Kontratım var evime nasıl izinsiz giriyorsun? Usulsüz yaptığın kira artışını sussun diye ödediğim dekontlarıyla beraber bu görüntüleri yargıya taşıyalım o zaman?" dedi.

EV SAHİBİ EVİN HALİNİ İFŞA ETTİ

Sosyal medya hesabından Uzi'nin kaldığı iddia edilen evin dağılmış halini paylaşan ev sahibi, "2022 yılında TR'nin en çok dinlenen sanatçısı Uzi'nin 4 aylık kirasını ödemeden kaçtığı ve çilingirle girebildiğimiz, Bomonti Anthill'deki dairemizin durumu. Muhatabımız olan prodüktörünün de sırra kadem basmış olması içler acısı. Belki utanırlar!" ifadelerini kullandı.

Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine gözdağı verdi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım
Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine gözdağı verdi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım
Uzi, kirayı ödemeden kaçtığını iddia eden ev sahibine gözdağı verdi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım
Uzi, kirayı ödemeden kaçtığını iddia eden ev sahibine gözdağı verdi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım

kiracı, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uzi, kirayı ödemeyerek kaçtığını iddia eden ev sahibine seslendi: Bu görüntüleri yargıya taşıyalım - Son Dakika
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