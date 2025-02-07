Vali Ustaoğlu EMITT Fuarı'nda Balıkesir Standını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Vali Ustaoğlu EMITT Fuarı'nda Balıkesir Standını Ziyaret Etti

Vali Ustaoğlu EMITT Fuarı\'nda Balıkesir Standını Ziyaret Etti

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Yöresel değerlerin tanıtımına olan katkısına teşekkür eden Ustaoğlu, fuardaki ilginin kendisini mutlu ettiğini ifade etti.

07.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:12
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin standını ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile birlikte fuaye alanını gezen Vali Ustaoğlu, kentin yöresel değerlerinin tanıtımına verdiği destekten dolayı Akın'ı tebrik etti.

İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde 28. kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda (EMITT) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçiler tarafından ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Balıkesir'in yöresel ve kültürel değerlerinin sergilendiği standı bugün Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın da eşlik ettiği ziyarette; Vali Ustaoğlu, BALMEK'te kadın kursiyerlerin el emeğiyle ürettiği ürünlerin sergilendiği standı inceledi. Turizm sektörü temsilcilerinin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin yer aldığı EMITT Fuarı'nda Balıkesir'in dünyaya tanıtılmasını önemsediğini söyleyen Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin standına yönelik yoğun ilgi nedeniyle mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vali Ustaoğlu'na teşekkür

Vali İsmail Ustaoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Akın, "Sayın Valimiz bugün EMITT Fuarı'nda bizlerle birlikteydi. Kendisini ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduk. Sayın Valimiz, şehrimizin tanıtımında ve kalkınmasında önemli katkılar sunuyor. O nedenle kendisine Kuvayi Milliye şehrimizin Belediye Başkanı olarak halkımız adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Stantlar ziyaret edildi

Sındırgı'da jeotermal sistemlerle yüksek kalitede ve gıda güvencesi standartlarına uygun olarak kurutulmuş meyve ve sebzeleri inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlı Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Ana Arı ve Arı ürünleri üretim merkezinde üretilen balların olduğu standı da gezdi. Balıkesir'in lezzetli zeytinyağlarından zengin ballarına ve yöresel ürünlerinden kültürel değerlerine kadar pek çok zenginliği barındıran standını çok beğenen Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Başkan Ahmet Akın nezdinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Akın, Vali Ustaoğlu'na günün anısına hediye takdiminde bulundu. Vali Ustaoğlu ve Başkan Akın; Edremit, Burhaniye, Havran, Gönen ve Sındırgı Belediyelerinin yer aldığı Balıkesir standının ardından Ayvalık, Gömeç'in yanı sıra fuarda bulunan diğer belediyelerin stantlarını da ziyaret ettiler. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Vali Ustaoğlu EMITT Fuarı'nda Balıkesir Standını Ziyaret Etti - Son Dakika

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