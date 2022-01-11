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Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu - Son Dakika

Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu

11.01.2022 20:13
Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu

Bir dönemin en çok izlenen programlarından biri olan Var Mısın Yok Musun'da kim olduğu hep gizem konusu olan Hamdi Bey'in Acun Ilıcalı'nın yıllardır yanında olan Birol Doğan olduğu ortaya çıktı.

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun'un adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi. Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.

Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu

ACUN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Var Mısın Yok Musun programının çok izlendiği dönemde Hamdi Bey'in kim olduğu konusu en çok merak edilen gizemlerin başındaydı. Pek çok kişi Hamdi Bey diye birinin olmadığını ve Acun Ilıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını savunuyordu.

Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu
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Var Mısın Yok Musun, Acun Ilıcalı, Birol Doğan, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu - Son Dakika
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