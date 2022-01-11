Var Mısın Yok Musun programında Hamdi Bey'in kim olduğu ifşa oldu

2007-2010 yılları arasında ekrana gelen, sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği 'Var Mısın Yok Musun'un adlı yarışma programında yer alan ve yüzü hiç görülmeyen Hamdi Bey'in kim olduğu belli oldu.

KİM OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

TV100'de yer alan habere göre; Hamdi Bey olarak bilinen kişinin, Ilıcalı'nın Acun Firarda dönemlerinden bu yana yanında olan ve Ilıcalı'nın Feridun diye seslendiği kişiyle aynı kişi olduğu öğrenildi. Hamdi Bey ve Feridun olarak bilinen kişinin gerçek ismi ise Birol Doğan.

ACUN OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Var Mısın Yok Musun programının çok izlendiği dönemde Hamdi Bey'in kim olduğu konusu en çok merak edilen gizemlerin başındaydı. Pek çok kişi Hamdi Bey diye birinin olmadığını ve Acun Ilıcalı'nın telefonla konuşuyormuş gibi yaptığını savunuyordu.