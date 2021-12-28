Özcan Deniz çocuklarının velayetini kaybetmesinin ardından soluğu genç sevgilisinin yanında aldı. Seyhan Soylu ile Al Sana Haber programında görüntüleri yayınlanan Özcan Deniz ve kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi Arnavutköy'de bir restoranda baş başa kameralara yakalandı.
Tanınmamak için şapka taktığı görülen şarkıcı eşi Feyza Aktan ile olaylı bir boşanma gerçekleştirmişti. Feyza Aktan'a şiddet uyguladığı öne sürülen ünlü şarkıcı, kendisine Kuzey isimli oğlunu göstermediği gerekçesiyle mahkemeye gitmişti.
Mahkemenin, çocuğun anne Feyza Aktan'da kalmasına karar vermesinin ardından Özcan Deniz soluğu sevgilisinin yanında aldı.
Geçtiğimiz akşam Arnavutköy Durusu semtindeki orman içindeki bir otelin özel kişilere tahsis edilen Kule bölümündeki restoranına sevgilisiyle el ele gelen Özcan Deniz'in tanınmamak için şapka taktığı görüldü.
Son Dakika › Magazin › Velayet davasını kaybetti! Özcan Deniz kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi - Son Dakika Magazin