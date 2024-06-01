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Veteriner Hekim Ateş Barut, "Devlet Yaşatır" isimli yağlı boya resim sergisini açtı. Sergiden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının kısırlaştırılmasına kullanılacağı öğrenildi.

Veteriner Hekim Ateş Barut sokak hayvanlarının yaşam hakkına dikkat çekmeyi amaçlayan yağlı boya resim sergisi Ferda Art Platform sanat galerisinde açıldı. Barut, "Devlet Yaşatır" isimli sergiden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarının kısırlaştırılması için harcanacağını söyledi. Sergi, 1 Haziran tarihinde kadar Ferda Art Platform sanat galerisinde gezilebilecek. - İSTANBUL