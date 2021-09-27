VJ Bülent organlarını bağışladı

VJ Bülent; "Tüm organlarımı bağışladım. Tabi sadece böbreğini, kalbini, gözlerini bağışlayanlarda olabiliyor. Ben Huysuz Virjin gibi düşünüyorum. Her bir organ çürüyüp gideceğine, sırada bekleyen bir çok insana hayat vereceğini düşünüyorum. Bu yola girmişsem, ha bir böbreğimi vermişim ha bütün vücudumu bağışlamışım...Sonuçta hepsi toprak olacak Olcay'cım. Bazı arkadaşlarım 'gözünü bari verme' dedi, niye vermeyeyim ki? Toprak olup gidecek!.. Şu anda beynimi, gözümü, kalbimi, dalağımı, böbreğimi sırada bekleyen insanlar var. Sırada çaresiz organ bekleyen insanlara yardımcı olabilmek duygusu bence müthiş bir mutluluk. Biliyor musun bilmem, organ mafyasında 1 böbrek 1,5 trilyonmuş... Sıkışan insanlar 500 bin - 600 bin TL'ye anında satabiliyormuş... Tabi kanun dışı bir durum bu. Ben de dedim; Allah ömür versin hepimize, böyle bir şey olursa, sırada diyalizde böbrek bekleyen çok sayıda hastalar var. Diğer oraganlar içinde öyle. Onlara bir katkım olsun istedim." dedi.

'Organ bağışı için neler gerekiyor?' sorusuna VJ Bülent; "Bunun için 2 şahit gerekiyor. İki şahidin de akraba olmaması gerekiyor. Sonrasında bağışlayabiliyorsun." dedi.

Huysuz Virjin olarak ünlenen Seyfi Dursunoğlu 'nun da organlarını bağışladığı görüntüler olduğu ama uygulanmadığının hatırlatılması üzerine Bülent Çarıkçı; "Huysuz Virjin çok istemesine rağmen bunu yazılı beyan etmediği için uygulanamadı. O sözlü beyan etmiş, yazılı beyan etmemiş. Ben organlarımı bağışladığımı Sağlık Bakanlığı 'na işlettim. Rahmetli onu yapmamış. Sözlü olarak söylemiş ama bir türlü hastaneye giderek yapmamış. Organlarını bağışladığında hemen bir kart veriliyor." dedi.