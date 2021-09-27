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VJ Bülent organlarını bağışladı - Son Dakika

VJ Bülent organlarını bağışladı

27.09.2021 10:53
VJ Bülent organlarını bağışladı, System.String[]

90'lı ve 2000'li yılların ünlü VJ'i ve şarkıcı Bülent Çarıkçı organlarını bağışladı. Kral TV de sunduğu programlarla bir döneme damgasını vuran ünlü VJ ve Pop Müzik Sanatçısı Bülent Çarıkçı, magazinsortie.com 'dan Olcay Ünal Sert'e konuştu...

VJ Bülent; "Tüm organlarımı bağışladım. Tabi sadece böbreğini, kalbini, gözlerini bağışlayanlarda olabiliyor. Ben Huysuz Virjin gibi düşünüyorum. Her bir organ çürüyüp gideceğine, sırada bekleyen bir çok insana hayat vereceğini düşünüyorum. Bu yola girmişsem, ha bir böbreğimi vermişim ha bütün vücudumu bağışlamışım...Sonuçta hepsi toprak olacak Olcay'cım. Bazı arkadaşlarım 'gözünü bari verme' dedi, niye vermeyeyim ki? Toprak olup gidecek!.. Şu anda beynimi, gözümü, kalbimi, dalağımı, böbreğimi sırada bekleyen insanlar var. Sırada çaresiz organ bekleyen insanlara yardımcı olabilmek duygusu bence müthiş bir mutluluk. Biliyor musun bilmem, organ mafyasında 1 böbrek 1,5 trilyonmuş... Sıkışan insanlar 500 bin - 600 bin TL'ye anında satabiliyormuş... Tabi kanun dışı bir durum bu. Ben de dedim; Allah ömür versin hepimize, böyle bir şey olursa, sırada diyalizde böbrek bekleyen çok sayıda hastalar var. Diğer oraganlar içinde öyle. Onlara bir katkım olsun istedim." dedi.

'Organ bağışı için neler gerekiyor?' sorusuna VJ Bülent; "Bunun için 2 şahit gerekiyor. İki şahidin de akraba olmaması gerekiyor. Sonrasında bağışlayabiliyorsun." dedi.

Huysuz Virjin olarak ünlenen Seyfi Dursunoğlu'nun da organlarını bağışladığı görüntüler olduğu ama uygulanmadığının hatırlatılması üzerine Bülent Çarıkçı; "Huysuz Virjin çok istemesine rağmen bunu yazılı beyan etmediği için uygulanamadı. O sözlü beyan etmiş, yazılı beyan etmemiş. Ben organlarımı bağışladığımı Sağlık Bakanlığı'na işlettim. Rahmetli onu yapmamış. Sözlü olarak söylemiş ama bir türlü hastaneye giderek yapmamış. Organlarını bağışladığında hemen bir kart veriliyor." dedi.

'Aslında zor bir karar' diye hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı ve VJ Bülent "Seve seve organlarımı bağışladım. Organlar nasıl bağışlanıyor pek çok kişi bilmiyor Türkiye de. Yoğun bakımda beyin ölümü gerçekleşince organlar alınıyor ve dondurucu kaplarda muhafaza edilerek sırada bekleyen hastalara gidiyor. Benim organlarım kim bilir kime hayat verecek bilmiyorum ama insanlara bir nebze olsun katkıda bulunabilirsem bu beni mutlu eder" diye konuştu...
VJ Bülent organlarını bağışladı
VJ Bülent organlarını bağışladı

Huysuz Virjin, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin VJ Bülent organlarını bağışladı - Son Dakika Magazin


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