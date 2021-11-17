Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Antalya 'da deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram 'dan paylaştı. Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel 'in eşi Zeynep Sever Demirel , kasım ayında denize girdi. 'Seksenler' dizisiyle de kamera karşısına geçen Belçika güzelinin düzgün fiziği dikkat çekti.

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