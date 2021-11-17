Volkan Demirel'in eşi Kasım ayında denize girdi! Zeynep Sever Demirel, düzgün fiziğiyle dikkat çekti

Fenerbahçeli eski milli kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, kasım ayında denize girdi. 'Seksenler' dizisiyle de kamera karşısına geçen Belçika güzelinin düzgün fiziği dikkat çekti.
Antalya'da deniz keyfi yapan ünlü model ve oyuncu, bikiniyle güneşlendiği sırada çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. Demirel, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İki çocuğu bulunan oyuncu, pandeminin ilk döneminde sürekli değiştirdiği saç rengiyle dikkat çekiyordu.
Kaynak: Snob Magazin
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