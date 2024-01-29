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Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum - Son Dakika
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Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum

Karadeniz müziğinin başarılı sanatçılarından Volkan Konak, yaptığı açıklamada "Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Ben yokum" diyerek resti çekti. Müziği bıraktığı düşünülen şarkıcı, sözleriyle kafa karıştırdı.

29.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:07
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Göklerde Kartal Gibiyim, Aleni Aleni, Mimoza Çiçeğim ve Dido gibi şarkılarla adından söz ettiren başarılı sanatçı Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müziği bıraktığını ilan etti. Konak'ın açıklaması sevenlerini şaşkına çevirdi.

Daha önce gündemle ilgili yorumlarıyla dikkat çeken Volkan Konak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ülkemizde ve orta doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır. Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin, ben yokum." Konak'ın paylaşımda müziği bıraktığını söylemesi sevenlerini şaşkına çevirdi. Ünlü isim, paylaşımını da yorumlara kapattı.

Volkan Konak resti çekti: Bu siyaset korosunda şarkı söylemem, ben yokum
YORUMLAR (4)
  • Sadoca Sadoca: Aman olma Aydın sanatcı görünümlü Meyhaneci Yanıtla 57 74
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  • Hbo Hbo: Ince bilekli geyigim ?????? Yanıtla 13 14
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