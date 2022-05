Volkan Tangör'den Cheerz Festival Müjdesi

20 sene önce öğrencilerin evin salonunda oturarak duvarlarına notlar yazdığı Joker, kendini genç hisseden herkese kucak açan tasarımı, konsepti, bol çeşidi olan ve lezzetli mutfağı ile ön plana çıkıyor.

11 Mayıs Çarşamba akşamı Joker No: 19 Beşiktaş şubesinde 20. yıl kutlamalarının ilki gerçekleşirken, gecede Club Bangkok'un muhteşem performansının yanı sıra Joker No: 19'un kurucusu ve sahibi Volkan Tangör'ün konuşması sürprizlerle dolu oldu.

Volkan Tangör, konuşmasında bu senenin planlarından ve 24-25 Eylül tarihinde Life Park'ta gerçekleşecek olan CheerZ Festival ile ilgili detayları paylaştı. Türkiye'de 2000'li yıllarda gerçekleşen ve hafızalara kazınan, kült festivallerden ilham aldıklarını dile getiren Tangör, eskiye özlemin son bulacağı bir festival için çalıştıklarının müjdesini verdi.

LANSMANDA ÇEKİLİŞ!

Joker ruhunu kocaman bir ormana taşıdıklarını dile getiren Volkan Tangör, CheerZ Festival'in unutamadığımız geçmiş festivallerin ruhunu şimdiki zamanın ruhu ile birleştirip Joker kültürü ile harmanladığını ve ortaya bugüne kadar karşılaşılmamış bir festival çıktığını söyledi. Aynı zamanda gecede çekiliş yapılarak lansmana gelenler arasından bir katılımcı "Golden Ticket" biletini kazandı.

"Festivalin her köşesinde ayrı bir dünya kurulacak."

Tangör, Eylül ayında gerçekleşecek CheerZ Festival ile ilgili şu detaylara da konuşmasında yer verdi:

"Yurtdışından gelen barmenlerin festivale özel imza kokteylleri, kahve istiyorsak onun da en iyi sunumu ve her damak tadına uygun lezzetleri bu habitatımızın en önemli parçalarını oluşturacak. Bu festival aslında her şeyin ötesinde bir keyif şenliği olacak. Hep birlikte Cheerz diyeceğiz. Geçirdiğimiz her güne, hayata, sevdiklerimizle paylaştığımız mutlu anlara. Festivalin her noktasından ayrı bir müzik sesi yükselecek. Her köşesinde ayrı bir dünya kurulacak. Farklı bir festival kültürü başlatmaya geliyoruz Joker ekibi olarak. Festivalin ardından herkesin aklında ne kadar mutlu bir iki gün geçirdiği kalacak. ve yıllar sonra hep birlikte hatırlayacağız, gelecek nesillere anlatacağız, oradaydık diyeceğiz."