Wanda Nara\'dan tepki çeken üstsüz paylaşım

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara, 10 yıllık evliliklerini sonlandırdı. Aldatma iddiaları, mesaj ifşaları ve sık sık yaşanan tartışmalarla gündemden düşmeyen çiftin ayrılığı kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Son dönemde yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Wanda Nara, bu kez de sabaha karşı yaptığı cesur bir paylaşımla gündeme geldi.

Üstsüz şekilde kamera karşısına geçen Nara'nın paylaşımı, takipçilerinin yoğun eleştirisine neden oldu. "Bu fotoğrafa gerek var mı?", "Bir anne gibi davran", "Çocuklarından utanmalısın" gibi yorumlarla çok sayıda kullanıcı, Nara'nın pozunu eleştirdi.