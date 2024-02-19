Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşıyor. Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açtığını öğrenen Elles, ateş püskürdü.
"İCRA LİSTESİNDE 245 TL'LİK ELEKTRİK BORCU BİLE YAZIYOR"
Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok.
İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.
Willa Elles'in 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları var.
Son Dakika › Magazin › Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?