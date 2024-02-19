Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

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Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşıyor. Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açtığını öğrenen Elles, ateş püskürdü.

"İCRA LİSTESİNDE 245 TL'LİK ELEKTRİK BORCU BİLE YAZIYOR"

Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok.

İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

Willa Elles'in 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları var.