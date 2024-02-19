Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika
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Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açtığını öğrenince tepki gösterdi. Göğüş'ün hiçbir zaman nafaka ödemediğini belirten Elles, icra listesinde bile 245 TL elektrik borcu olduğunu söyledi.

19.02.2024 20:13
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Wilma Elles, eski eşi Kerem Göğüş ile nafaka krizi yaşıyor. Göğüş'ün nafakanın düşürülmesi için dava açtığını öğrenen Elles, ateş püskürdü.

"İCRA LİSTESİNDE 245 TL'LİK ELEKTRİK BORCU BİLE YAZIYOR"

Göğüş'ün 1500 euroluk nafakanın 4 bin TL'ye indirilmesi için dava açmasına Instagram hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Wilma Elles, "Kerem Göğüş hiçbir zaman bir kuruş nafaka ödemedi. Onun bir ödeme alışkanlığı yok.

İcra listesinde 245 TL elektrik borcu bile yazıyor. Para kazanıyor ama kendi çocuklarına bir tane kıyafet bile yıllarca almadı" ifadelerini kullandı.

Willa Elles'in 2014-2019 yılları arasında evli kaldığı Kerem Göğüş'ten Milat ve Melodi adında ikiz çocukları var.

Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Wilma Elles, nafakanın düşürülmesi için dava açan eski eşine tepki gösterdi: Bir kuruş ödemedi - Son Dakika

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