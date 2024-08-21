Wilma Elles, Türk vatandaşı oldu! Yeni ismini duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor

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Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde hayat verdiği 'Caroline' karakteriyle hafızalara kazınan Wilma Elles, sunuculuk yaptığı bir etkinlikte yaptığı açıklamayla adından söz ettirdi.

TÜRK VATANDAŞI OLDU

Eşi Mehmet Şah Çelik, oğlu Milat Göğüş, kızı Melodi Göğüş ve Küçük kızı Manolya Çelik de ünlü ismi sunuculuk yaptığı etkinlikte yalnız bırakmadı. Elles, ailesi ile toplu fotoğraf çektirirken Türk vatandaşı olduğunu açıkladı.

İSMİNİ DE MÜCELLA YAPTI

İsmini de Mücella olduğunu ifade eden güzel oyuncu, "Aslında söylemeyi hiç düşünmüyordum, kimsenin haberi olmayacaktı; size özel oldu. Dikkatinizi çeken bir şey var mı? Hepimizin isimlerinin baş harfi M ile başlıyor. İnanılmaz bir tesadüf değil mi? Ailemi çok seviyorum. Bu akşam beni yalnız bırakmak istemediler, iyi ki geldiler" dedi.