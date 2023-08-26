Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses\'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi

Şarkılarının yanı sıra izlediği dizilerle ilgili sık sık görüşlerini paylaşan İbrahim Tatlıses, şimdilerde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğunu Ya Çok Seversen'i izlemeye başladı. Diziyi yakından takip eden İbrahim Tatlıses, "İzlerken aşık olasım geldi" yorumuyla adından söz ettirdi.

"İZLERKEN HEM GÜLDÜM HEM AĞLADIM"

X hesabından dizinin son bölümünü izledikten sonra bir paylaşım yapan Tatlıses, "Ya Çok Seversen'i izliyorum aşık olasım geldi. Hem güldüm hem ağladım hem üzüldüm. Çocukların kıyafetlerini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

71 yaşındaki Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturabileceğini söylemişti. Daha önce 5 evlilik yapan sanatçı, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum" demişti.