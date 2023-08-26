Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi - Son Dakika

Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi

Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses\'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi
Son Güncelleme: 26.08.2023 10:04

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrolü paylaştığı ''Ya Çok Seversen'' dizisini izleyen İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Ya Çok Seversen'i izliyorum aşık olasım geldi. Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum'' dedi.

Şarkılarının yanı sıra izlediği dizilerle ilgili sık sık görüşlerini paylaşan İbrahim Tatlıses, şimdilerde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın başrol olduğunu Ya Çok Seversen'i izlemeye başladı. Diziyi yakından takip eden İbrahim Tatlıses, "İzlerken aşık olasım geldi" yorumuyla adından söz ettirdi.

"İZLERKEN HEM GÜLDÜM HEM AĞLADIM"

X hesabından dizinin son bölümünü izledikten sonra bir paylaşım yapan Tatlıses, "Ya Çok Seversen'i izliyorum aşık olasım geldi. Hem güldüm hem ağladım hem üzüldüm. Çocukların kıyafetlerini vakfa götürdüğü sahnede çok duygulandım Senaristi ve bütün ekibi tebrik ediyorum ve alkışlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ya Çok Seversen dizisine hayran kalan İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi

"HER AN EVLENEBİLİRİM"

71 yaşındaki Tatlıses, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda da sürpriz bir şekilde nikah masasına oturabileceğini söylemişti. Daha önce 5 evlilik yapan sanatçı, "Her an bir sürpriz evlilik yapabilirim çok uzak değil. Teklik Allah'a mahsustur tek yaşamayı sevmiyorum" demişti.

Ya Çok Seversen dizisine hayran kalan İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi
Ya Çok Seversen dizisine hayran kalan İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi
Ya Çok Seversen dizisine hayran kalan İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi
Ya Çok Seversen dizisine hayran kalan İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi

Hafsanur Sancaktutan, İbrahim Tatlıses, Kerem Bürsin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ya Çok Seversen dizisini izleyen İbrahim Tatlıses'ten ilginç yorum: Aşık olasım geldi - Son Dakika
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