Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

Metin Akdülger'in kadrodan ayrıldığı Sandık Kokusu'nun yeni başrol oyuncusu Engin Öztürk oldu. Öztürk dizide Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak.

22.07.2024 08:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Uğur Yücel, Necip Memili ve Meriç Aral'ın başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye veda eden başrol oyuncusu Metin Akdülger'in yerine gelen isim ise Engin Öztürk oldu.

DİZİNİN HİKAYESİ DEĞİŞECEK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yakışıklı oyuncu EnginÖztürk, Show TV'nin O3 Medya imzalı dizisi Sandık Kokusu dizisiyle el sıkıştı. Öztürk, Altan Dönmez'in yönetmen koltuğunda oturduğu dizide Özge Özpirinçci'nin oynadığı Karsu'nun hayatına girecek olan Bora rolünü oynayacak. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin hikayesi yenilenecek ve dizi Uğur Yücel'in hayat verdiği Hasan'ın Urfa'da çekilen sahneleriyle açılacak.

Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk daha önce Biz Böyleyiz filminde başrolü paylaşmıştı. Yıllar sonra bir araya gelecek olan ikilinin yeni hikayesi merak edilmeye başladı.

Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu

Metin Akdülger, Sandık Kokusu, Engin Öztürk, Karsu, Dizi, Televizyon, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ahmet Çak: Asla bizim oğlanın yerini dolduramaz 0 0 Yanıtla

09:41 Üsküdar’da çöp sorunu bitmiyor Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı Üsküdar'da çöp sorunu bitmiyor! Vatandaş isyan edip fotoğraf paylaştı, ekipler soluğu bölgede aldı
09:04 Obama da aralarında Biden’ın yerine aday gösterdiği Kamala’ya kritik isimlerden destek çıkmadı Obama da aralarında! Biden'ın yerine aday gösterdiği Kamala'ya kritik isimlerden destek çıkmadı
08:46 Biden’ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler Biden'ın çekilme kararıyla ilgili bomba iddia: Danışmanlarının bile haberi yoktu, sosyal medyadan öğrendiler
07:21 Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı Özel masasındaki son seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı
23:19 Biden’ın desteğini açıkladığı Kamala Harris’ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım Biden'ın desteğini açıkladığı Kamala Harris'ten ilk açıklama: Kazanmak için her şeyi yapacağım
10:03 Mourinho’dan herkesi şaşırtan tercihler Fenerbahçe’nin Lugano maçı kadrosu belli oldu Mourinho'dan herkesi şaşırtan tercihler! Fenerbahçe'nin Lugano maçı kadrosu belli oldu
09:40 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü 80 yaşındaki bakkal, silahlı saldırganı av tüfeğiyle geri püskürttü
09:19 MasterChef Türkiye’de talihsiz olay Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Yarışmacının yemeğinden poşet çıktı
09:16 Anlaşma tamam Fenerbahçe’nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe'nin En-Nesyri için ödeyeceği bonservis bedeli dudak uçuklatıyor
08:59 Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu
08:09 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Özge Özacar, sevgilisini öpücüklere boğdu
07:46 Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü’nden yürek yakan paylaşım Annesinin ölümüyle kahrolan oyuncu Akın Akınözü'nden yürek yakan paylaşım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2024 10:18:30. #1.12#
SON DAKİKA: Yakışıklı oyuncu Engin Öztürk, Sandık Kokusu dizisinin yeni başrolü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement