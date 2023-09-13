Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda - Son Dakika

Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda

Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda
Son Güncelleme: 13.09.2023 16:14

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisi, yeni sezonda Binnur Kaya, Taro Emir Tekin'in ardından Cemre Gümeli de kadroya dahil oldu.

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'mnun oynadığı Yalı Çapkını dizisi yeni sezona genişleyen kadrosuyla devam ediyor. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadroya dahil olduğu diziye son olarak Cemre Gümeli de katıldı.

İDDİALI PROJELERDE YER ALDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yalı Çapkını dizisinin yeni sezon ilk bölümü cuma akşamı yayınlanacak. Binnur Kaya ve Taro Emir Tekin'in kadrosuna güç katacağı fenomen diziye bir de iddialı ve güzel oyuncu Cemre Gümeli dahil oldu. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nda Meryem'e hayat veren, geçen sezon da yine OGM Pictures'ın "Yüzyıllık Mucize" dizisinde Zerrin Tekindor'un gençliğini canlandıran Cemre Gümeli'nin Yalı Çapkını dizisindeki rolü henüz bilinmiyor.

Güzel oyuncu Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Güzel oyuncu Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Güzel oyuncu Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu
Güzel oyuncu Cemre Gümeli, Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna dahil oldu

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını dizisine taze kan! Cemre Gümeli de kadroda - Son Dakika
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