Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'in eski hali görenleri şaşırttı

Başrollerini Çetin Tekindor, Afra Saraçoğlu, Emre Altuğ, Gülçin Santırcıoğlu, Şerif Sezer gibi isimlerin paylaştığı Yalı Çapkını dizisin Ferit'i Mert Ramazan Demir'in yıllar önceki hali gündeme geldi.

TARZIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Yalı Çapkını dizisinde başrolü oynayan Mert Ramazan Demir'in daha önce Muhteşem Yüzyıl'ın da aralarında bulunduğu birkaç dizide figüranlık yaptığı öğrenildi. Yakışıklı oyuncu efsane dizide yeniçerilerden birine hayat vermişti. Öte yandan Mert Ramazan Demir'in 2019 yılında yayınlanan Üç Harfliler Adak filminde başrolde yer aldığı ortaya çıktı. Oyuncunun filmde uzun saçlı hali ise dikkat çekti.

MERT RAMAZAN DEMİR KİMDİR?

Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul doğumludur. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio'da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole'ün yaptığı "I Am You"da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020'de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı "Çıplak" isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan "Öğretmen" dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix'te yayınlanan Ufo filminde de boy gösteren oyuncu, şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolünü oynuyor.

İşte yakışıklı oyuncunun değişimi...