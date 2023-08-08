Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi kısa sürdü - Son Dakika
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi kısa sürdü

08.08.2023 14:50

Haziran ayında çıktıkları tatilde dudak dudak görüntülenmeleriyle aşk yaşadıkları ortaya çıkan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir çifti ayrılık kararı aldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncularından Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisini bitirdikten sonra partneri Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. Çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülenmeleriyle ilişkileri ortaya çıkan ikilinin aşkı kısa sürdü.

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2. Sayfa'da yer alan habere göre, kısa süreli bir flört yaşayan ve ilişkilerinin belgelenmesiyle birlikte hiç görüntülenmeyen ikili yollarını ayırdı. Reklam ilişkisi yaşadıkları ileri sürülen çift, ayrılık kararıyla ilgili bir açıklama yapmazken birlikte nasıl çalışacakları da merak konusu oldu.

Aşk yaşamaya başlayan Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu ayrıldı
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Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisi kısa sürdü - Son Dakika


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