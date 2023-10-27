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Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet ve ihanet sahneleri tepki çekti - Son Dakika

Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet ve ihanet sahneleri tepki çekti

Son Güncelleme: 27.10.2023 11:16

Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümündeki kadına şiddet ve ihanet sahneleri izleyicileri çileden çıkardı. Fragmandaki sahneler için RTÜK'e çağrı yapan seyirciler ''Dizinin içine edildi, aylardır kadına şiddetin en ağır şekli gösteriliyor'' diyerek tepki gösterdi.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer , Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın canlandırdığı Yalı Çapkını dizisinin bu akşam yayınlanacak 43. bölümünden fragman geldi. Fragmanda yer alan birçok kadına şiddet sahnesi izleyicilerin tepkisini çekti.

HALİS AĞA, İFAKAT'A ŞİDDET UYGULUYOR

Fragmanda Ferit, yasak aşkı Pelin'in hamile olduğunu öğreniyor. Kızı Seyran'ı yalıdan çıkarmak isteyen Kazım, "Beni kızımı sahipsiz mi zannettiniz" diyerek ortalığı birbirine katarken Ferit "Onun bir sahibi var" diyor. Yalıda yaşananlar sinirlenen Halis Ağa ise saçından çektiği İfakat'a şiddet uyguluyor. İfakat da o anlara şahit olan Nükhet'i sıkıştırmaya çalışıyor.

Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti

KAZIM, SULTAN'IN BOĞAZINA BIÇAK DAYAYIP CAMDAN SARKITIYOR

Ferit'in gece dışarı çıktığını öğrenen Kazım, kızı Seyran'a şiddet uyguluyor. Eğlenmeye giden Ferit, bir kadın tarafından öpülürken başka bir kadın da o anları kayda alıyor. Yalıda ortalığı birbirine katan Kazım, yıllar önce Ferit'le ilişki yaşayan Sultan'ın boğazına bıçak dayayarak camdan sarkıtıyor. Sultan daha sonra arabada bir kişi tarafından boğuluyor. Bunların yanı sıra kızı Suna ile Tarık'ı öpüşürken yakalayan Kazım, tepki gösterirken hamile olduğunu söyleyen Pelin ve Seyran'ın hastanedeki halleri dikkat çekiyor.

Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti

İZLEYİCİLERDEN TEPKİ YAĞIYOR

Fragmanda yer alan kadına şiddet ve ihanet sahnesi izleyicileri çileden çıkardı. Kısa sürede X'de gündem olan fragman için RTÜK'e çağrı yapan seyirciler, "Aylardır kadına şiddetin en ağır şekli gösteriliyor" diyerek tepki gösterdi.

İşte fragmandaki sahneler ve tepkiler...

Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti
Yalı Çapkını'ndaki kadına şiddet ve ihanet sahneleri seyirciyi küplere bindirdi
Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti
Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti
Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti
Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti
Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet sahneleri tepki çekti

Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet ve ihanet sahneleri tepki çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını fragmanındaki kadına şiddet ve ihanet sahneleri tepki çekti - Son Dakika
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