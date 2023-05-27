Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı - Son Dakika
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Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

27.05.2023 14:17

Yalı Çapkını dizisinin dün akşamki bölümünde Saffet'in Suna'nın ayakkabısını çıkartıp kokladığı ve sonrası masaj yapığı sahne izleyicileri sinirlendirdi. Böyle bir sahnenin ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı "Midem bulandı, nasıl kabul edip de bu sahneyi oynadınız?" yorumunu yaptı.

Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Babasının zoruyla sevmediği Saffet ile evlendirilen Suna'nın maruz kaldığı ayak sahnesi izleyicilerin midesini bulandırdı.

AYAK SAHNESİNE TEPKİ YAĞIYOR

Bir süredir evlenmek istediği Suna (Beril Pozam) ile evlenen Saffet (Ediz Akşehir), ilk gecelerinde kendisiyle birlikte olmak istemeyen Suna'ya ayak masajı yapmak istedi. Suna'nın ayakkabısı çıkartarak koklayan Saffet, sonrasında masaj yapmaya başladı. Dizideki ayak sahnesi izleyicileri kızdırdı. Sahnenin gereksiz olduğunu ve ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok kullanıcı tepki gösterdi.

YORUMLAR (2)
  • mert çelik: bunu yayından kaldırmıcaklar galıba Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
  • Furkan Özdemir: Bunu gerçek hayatta yaşamış insanlar filmdeki rol gereği yapılan şey gayet normal gerçekte yaşanmış olması ?????+?böyle bi baba böyle pasif bi hala böyle tepkisiz bi kız suna kimse artık varmış yani böyle insanlar pisikolpga gidecek kadar da cahillikten cıkılmıs bir dönemmiş belliki ama garip cidden Cevap Yaz 9 2 Yayından Kaldır
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Yalı Çapkını, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı - Son Dakika
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