Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı

Furkan Özdemir:

Bunu gerçek hayatta yaşamış insanlar filmdeki rol gereği yapılan şey gayet normal gerçekte yaşanmış olması ?????+?böyle bi baba böyle pasif bi hala böyle tepkisiz bi kız suna kimse artık varmış yani böyle insanlar pisikolpga gidecek kadar da cahillikten cıkılmıs bir dönemmiş belliki ama garip cidden