Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı ve Beril Pozam'ın paylaştığı Yalı Çapkını dizisi dün akşam 34. bölümüyle ekrana geldi. Babasının zoruyla sevmediği Saffet ile evlendirilen Suna'nın maruz kaldığı ayak sahnesi izleyicilerin midesini bulandırdı.
Bir süredir evlenmek istediği Suna (Beril Pozam) ile evlenen Saffet (Ediz Akşehir), ilk gecelerinde kendisiyle birlikte olmak istemeyen Suna'ya ayak masajı yapmak istedi. Suna'nın ayakkabısı çıkartarak koklayan Saffet, sonrasında masaj yapmaya başladı. Dizideki ayak sahnesi izleyicileri kızdırdı. Sahnenin gereksiz olduğunu ve ekranda yayınlanmaması gerektiğini söyleyen birçok kullanıcı tepki gösterdi.
Son Dakika › Magazin › Yalı Çapkını'ndaki fantezi sahnesine izleyicilerden sert tepki: Midem bulandı - Son Dakika