Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! ''Ne şanslı adamsın'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! ''Ne şanslı adamsın'' yorumları yapılıyor

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Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkını'nda hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile adından söz ettiren Diren Polatoğulları, gerçek hayattaki eşiyle görüntülendi. İkilinin fotoğrafını görenler Polatoğulları için ''Ne şanslı adamsın'' şeklinde yorumlar yaptı.

03.12.2024 15:45  Güncelleme: 16:36
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Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Diren Polatoğulları, dizideki sempatik tavırları ve şivesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiiren Polatoğulları, şimdi de eşiyle gündeme geldi.

Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! 'Ne şanslı adamsın' yorumları yapılıyor

"NE ŞANSLI ADAMSIN"

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Diren Polatoğulları ve eşin için, "Ne şanslı adamsın", "Çok güzelmiş", "Eşi çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.

Yalı Çapkını\'nın Kazım Ağa\'sının sır gibi sakladığı eşi! \'\'Ne şanslı adamsın\'\' yorumları yapılıyor

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Son Dakika Magazin Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! ''Ne şanslı adamsın'' yorumları yapılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yalı Çapkını'nın Kazım Ağa'sının sır gibi sakladığı eşi! ''Ne şanslı adamsın'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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