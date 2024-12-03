Yalı Çapkını\'nın Kazım Ağa\'sının sır gibi sakladığı eşi! \'\'Ne şanslı adamsın\'\' yorumları yapılıyor

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Haftalarca bir dakika bile süre vermediğine pişman oldu

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Kazım Ağa karakteri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Diren Polatoğulları, dizideki sempatik tavırları ve şivesi ile geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Zaman zaman sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiiren Polatoğulları, şimdi de eşiyle gündeme geldi.

"NE ŞANSLI ADAMSIN"

Ünlü oyuncunun eşi Sena Polatoğulları duru güzelliğiyle tüm bakışları üzerine topladı. Diren Polatoğulları ve eşin için, "Ne şanslı adamsın", "Çok güzelmiş", "Eşi çok güzel" gibi yorumlar yapıldı.