Yalnız Kurt sahneye çıktı! İşte ilk bölümde yaşananlar

Güçlü hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Yalnız Kurt, ilk bölümü ile Atv ekranlarında yayınlandı. Yalnız Kurt, Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutarak; Amerikan Barış Gönüllülerinin Türkiye'ye gelişinden itibaren yaşanan darbeleri, ihanetleri, cinayetleri, anarşi ve terör olaylarını ele alacak.

İLK BÖLÜMDE NE OLDU?

Altay, hayatını "Kurdoğlu" namıyla, kafes dövüşleri yaparak kazanmaktadır. Esra, mekanda silahların patladığı bir gece, kaçıp küçük kızına kavuşmak için Altay'dan yardım ister! Çocuğun hayatının tehlikede olduğunu duyan Altay, tereddütsüz kabul eder. Yasadışı dövüş kulübünün sahibi, Esra'nın da sevgilisi olan Doğan peşlerine düşer. Altay, Esra'ya yardım için adım attığı anda, kendi geçmişine de uzanan yeni yolculuğa çıkmış olur. Efsanelerden 1950'lerin Türkiye'sine ve oradan da günümüze ulaşan bu yolculuğunda Altay'a, ormanda bir kulübede tek başına yaşayan "ihtiyar", Davut Bahadır yol gösterecektir.

HEYECAN DORUKTA

Dizinin ilk bölümünde Damla Çolbay'ın hayat verdiği Esra Türkmen karakterinin vurulması izleyiciler de şok etkisi yarattı. Yalnız Kurt ilk bölümünde bu vurulmanın gerçekleşmesi gelecek bölümlerin daha da heyecanlı ilerleyeceğinin işareti sayıldı.