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Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır - Son Dakika
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Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır

Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ancak bilinci kapalıdır ve gözaltına alınır. Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalır. Yaman'ın yardımıyla evden kaçan Hazal ve Okan, Yaman'ın yanına gider ve Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği öğrenir. Bora'nın uyanıp konuşması tek umutken, Yaman'ın fevri davranışları Feraye'yi endişelendirir. Ateş'in yardımıyla Yaman'ın avukatlığını üstlenen Güneş, ikili arasındaki buzları eritir. Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşması ise Yaman'ı çileden çıkarır. Okan ve Hazal'ın aşkı ortaya çıkarken, Şermin Nesrin ve Çetin'in sırrını öğrenir.

Yaman, Bora\'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır
30.12.2023 - 22:28,
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18.Bölüm Özeti:

Yaman, Bora'yı hastaneye yetiştirir ama bilinci kapalıdır. Tek görgü şahidi ve şüpheli olarak gözaltına alınmanın şokunu yaşar. Bora'ya arabayla kasıtlı bir şekilde çarpan Bekir'in adını verecek midir? Güneş'in yardımıyla gözaltından kurtulan Yaman'ın bir sonraki hamlesi ne olacaktır?

Diğer taraftan Feraye, Çetin'in baskısıyla müştemilata geri dönmek zorunda kalmıştır. Ama Hazal ve Okan sayesinde yine de evden kaçarak Yaman'ın yanına gider. Yaman'dan, Bora'nın Aleyna'nın bebeği ile ilgili gerçeği bildiğini öğrenir.

Şu anda tek şansları Bora'nın uyanıp konuşmasıdır ancak Feraye temkinli olmak isterken Yaman, fevri davranır. Endişelenen Feraye, Ateş'ten yardım ister. Ateş'in işe karışması Yaman ve Feraye'nin aşklarını nasıl etkileyecektir?

Ateş, Güneş'in Bade konusundaki emrivakisini açık vermeden savuşturur ama Güneş'e kırgındır. Ateş'in ricası üzerine Güneş'in Yaman'ın avukatlığını üstlenmesi ikili arasındaki buzları eritir.

Diğer taraftan Ateş'in Feraye için üniversiteyle konuşup onu yeniden işe aldırması Yaman'ı çileden çıkarır. Yaman ve Ateş, Feraye yüzünden bir kez daha karşı karşıya gelir. İki kardeşin ilişkisi yeniden bozulacak mı?

Okan ve Hazal arasındaki aşk artık dile gelmişken, çevrelerini saran fırtınadan nasıl etkilenecekler? Şermin; Nesrin ve Çetin'in Gülfem'i müştemilatta saklandığını öğrenince ne tepki verecek?

Kaynak: Magazinkolik
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