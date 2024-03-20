Yapay Zeka ile Oluşturulan İçerikler Nasıl Tespit Edilir? - Son Dakika
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Yapay Zeka ile Oluşturulan İçerikler Nasıl Tespit Edilir?

Yapay zeka ile üretilen sahte görüntüler ve videoların tespiti için kullanılabilecek yöntemler ve doğrulama araçları hakkında bilgi verilmektedir. Işıklandırma, eller ve kulaklar, meta verileri, ağızlar, ses uyumsuzlukları, yüz ifadeleri, arka planlar ve kaynak doğrulama gibi faktörler incelenmektedir.

20.03.2024 12:32  Güncelleme: 12:34
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Yapay zeka, son yıllarda hızla gelişen bir alan olarak dikkat çekiyor. Ancak bu teknolojinin gelişimi, bazı istenmeyen sonuçları da beraberinde getiriyor.

Özellikle "deepfake" olarak adlandırılan yapay zeka ile üretilmiş sahte görüntüler ve videolar, gerçeklik ile kurgu arasındaki çizgiyi bulanıklaştırıyor.

Yapay zeka ile oluşturulmuş içerikler genellikle bazı belirgin işaretler taşır; örneğin, yüz ifadelerindeki belirgin hatalar, gözlerin belirsizliği veya sesin uyumsuzluğu gibi.

Bununla birlikte, sahte içeriklerin tespitinde kullanılan yöntemler de sürekli olarak geliştiriliyor.

Peki yapay zeka ile oluşturulan içerikler nasıl tespit edilir? Gelin bu sorunun yanıtına birlikte bakalım.

1. Yansımaları ve gölgeleri kontrol edin

Anormal ışıklandırma genellikle bir fotoğrafın değiştirildiğini ele verebilir. Örneğin insanların gözlerindeki ışık yansımalarını kontrol edin; ışık kaynağı genellikle gözlere yansıyacaktır.

Boyut ve renk konumla eşleşmiyorsa veya gözler arasında farklılık varsa, şüphelenmek için nedeniniz olabilir.

2. Ellere ve kulaklara göz atın

Bir başka belirleyici yöntem de kopyalanması zor olan özellikleri aramak. Yapay zeka şu anda elleri ve kulakları oluşturma konusunda zayıf; şekillerini, oranlarını ve hatta parmak sayılarını bile karıştırabiliyor.

3. Meta verilerine bakın

Dijital görüntülerin kodlarında, sahte bir görüntünün tespit edilmesine yardımcı olabilecek bilgi kırıntıları gizlidir.

Bir dijital kamera bir görüntüyü her çektiğinde, görüntü dosyasına meta veriler yazılır.

4. Ağızlara dikkat edin

Deepfake görüntülerde dil, kişi konuşurken ağız boşluğunda öylece duruyor olabilir. Dolayısıyla ağız içindeki bulanıklıklar ya da sabit bir dil, deepfake'in anlaşılmasını sağlayabilir.

5. Ses uyumsuzluklarını kontrol edin

Deepfake sesleri; gerçek bir konuşma gibi sesin dalgalarını, frekansını, ezgisini, tonlamalarını, vurgularını doğru yansıtmayabilir.

Bunu herkes kolay bir şekilde tespit edemez, ancak dil bilimciler ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler, videoların gerçek olup olmadığını anlayabilir.

6. Yüz ifadelerine bakın

Videolardaki veya fotoğraflardaki insanların yüz ifadeleri ve hareketleri gerçekçi olmalıdır.

Anormal veya yapay görünen yüz ifadeleri veya hareketler, içeriğin sahte olduğunu gösterebilir.

7. Doğrulama araçları

Google gibi internet şirketleri, insanların yapay zeka tarafından üretilen görselleri tespit etmelerine yardımcı olabilecek görsel doğrulama araçlarını kullanıma sundu.

Facebook ve Instagram, Meta'nın kendi sistemlerinden gelen yapay zeka tarafından üretilen görüntüleri etiketlemeye başladı ve aynı şeyi diğer şirketlerin yapay zeka araçları tarafından üretilen görseller için de yapmayı planlıyor.

8. Diğer öneriler

Sahte içerikler genellikle gerçekçi olmayan veya anormal arka planlar içerir. Arka plandaki nesnelerin, manzaranın veya ışıklandırmanın tutarlı olup olmadığını kontrol edin. Anormal veya uyumsuz bir arka plan, içeriğin sahte olabileceğini gösterebilir.

İçeriğin kaynağını araştırarak, güvenilir ve doğrulanabilir bir kaynaktan geldiğinden emin olun. Eğer içeriği paylaşan veya yayınlayan kaynak güvenilir değilse, içeriğin sahte olma olasılığı artabilir.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yapay Zeka ile Oluşturulan İçerikler Nasıl Tespit Edilir? - Son Dakika

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