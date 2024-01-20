Yapay Zeka İnsan El Yazısını Taklit Edebiliyor

ChatGPT gibi yapay zeka araçları mektuplar hazırlayabilir, şakalar yapabilir ve hatta hukuki tavsiyelerde bulunabilir; ancak yalnızca bilgisayar metni biçiminde.

Artık bilim insanları, dolandırıcılık ve sahte belgelerle ilgili yeni sorunların habercisi olabilecek, insan el yazısını taklit edebilen bir yapay zeka geliştirdi.

Şaşırtıcı bir şekilde, sonuçlar insan eliyle hazırlanan gerçek belgelerden neredeyse ayırt edilemiyor.

Küçük bir test

Aşağıdaki görselde, yapay zeka modelinin ve insanların yazdığı bir el yazısı fotoğrafı var. Hangi yazının yapay zeka tarafından yazıldığını ayırt edebilir misiniz?

Sol sütunun yapay zeka tarafından, sağ sütunun ise bir insan tarafından yazıldığını tahmin ettiyseniz, doğru cevap verdiniz!

Sağdaki sütun, ekibin yapay zekasının eğitildiği altı farklı insan yazarın el yazısı örneğinden oluşuyor.

Sol sütun ise HWT adı verilen yeni yapay zeka tarafından her kişinin el yazısının yeniden yazılmış halini temsil ediyor.

HWT, Abu Dabi'deki Mohamed bin Zayed Yapay Zeka Üniversitesi'ndeki (MBZUAI) bilim insanları tarafından geliştirildi.

Mevcut olanlardan çok daha gerçekçi

Uzmanlara göre HWT tarafından oluşturulan 'el yazısı' mevcut diğer yapay zekalardan çok daha gerçekçi görünüyor ve kullanılması tercih edilebilir.

Bir kişinin el yazısını taklit etmeye yönelik önceki yaklaşımlar, GAN adı verilen bir makine öğrenimi modeli kullanılarak geliştirildi.

Bu teknik, son yıllarda sahte yüzler oluşturması ve mevcut örnekler üzerinde eğitim alarak yeni müzikler yapmasıyla ünlendi .

GAN'lar tarafından oluşturulan el yazısı, bir yazarın genel stilini (örneğin, harflerin eğimi veya genişliği) yakalar.

Araştırmacılar, GAN'lar yerine bilgisayarlı görme görevleri için tasarlanmış bir tür sinir ağı olan 'görüntü transformatörlerini' kullandılar.

Görüş transformatörleri, bir görüntünün birbirinden fiziksel olarak uzak olan parçalarının eşit şekilde bağlantılı olduğunu anlayabilir.

Araştırmacılar, yapay zeka tarafından oluşturulan el yazısıyla yazılan metinlerin, kalem tutmada zorluk çeken engelli veya yaralı kişiler için faydalı olabileceğini düşünüyor.

Dolandırıcılık endişeleri var

MBZUAI'de bilgisayarla görme alanında yardımcı doçent ve mucitlerden biri olan çalışma yazarı Hisham Cholakkal, potansiyel dolandırıcılık endişelerini kabul etti.

Çalışma, İngilizce el yazısı oluşturmaya odaklanmışken, araştırmacılar artık teknolojilerini Arapça gibi diğer dillere de uygulamakla ilgileniyorlar.

Çalışma, ön-baskı makalesi olarak arXiv deposunda yayınlandı. Bu, çalışmanın henüz hakem incelemesinden geçmediği anlamına geliyor.