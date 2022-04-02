Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti

02.04.2022 21:05
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti

İlki 2019'da düzenlenen Yapı Kredi Winter Escape 2022, kış sezonunu görkemli bir festivalle kapadı. College EMA, Orjinal Tur ve 247 Organizasyon ortaklığında 17 - 27 Mart tarihleri arasında Palandöken Sway Hotels'de düzenlenen festival; etkinlikler, deneyim alanları ve yarışmaların yanı sıra Baran Bayraktar, Deniz Sipahi, Fırat Akarsel, Tolga Akyıldız, Avangart Tabldot, Sound of Ladies, Discolog gibi isimlerin performansları ile katılımcılarına keyifli anlar yaşattı.

Summer Escape ve Winter Escape markaları ile bugüne kadar Bozcaada, Akyaka, Kaş, Palandöken ve Erciyes'te düzenlenmiş olan Yapı Kredi Escape festivaller serisi, bu kış Palandöken Sway Hotels'de 10 gün sınırsız eğlence ve deneyim sunan Yapı Kredi Winter Escape 2022 ile kışa damgasını vurdu.

3 ayrı periyottan oluşan festivalin ilk dönemi 17-20 Mart tarihleri arasında What's Happening by SPX adı altında gerçekleşti. Şehir hayatından kısa süreliğine kaçmak isteyen misafirler; iyi müzik, sağlıklı yaşam, kaliteli deneyimler ve karın tadını harmanlayan bir Long Weekend'de buluştular.

Sanat ve iş dünyasının önde gelen isimlerinin ve çok sayıda sosyal medya etkili bireyinin katıldığı festivalde Hande Doğandemir, Gökçe Akyıldız, Sarpcan Köroğlu, Şahika Ercümen, Yağmur Ün, Sergen Deveci, Umut Eker, Rıfat Yüzüak gibi isimler karın ve eğlencenin tadını çıkardı.

2. ve 3. dönemleriyle 27 Mart tarihine kadar devam eden festival dopdolu içeriğiyle misafirlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Martta kayak başkadır sloganı ile yola çıkan festival, Mart ayı boyunca devam eden kar yağışıyla birlikte en güzel halini yaşayan pistlerdeki kayak ve snow board müsabakalarından freestyle gösterilere, oyunlar ve ödüllü yarışmalardan eğlencenin en üst düzeyde yaşandığı DJ ve canlı müzik performanslarına kadar sayısız deneyimi bir arada sunan Yapı Kredi Winter Escape 2022 kış sezonunun yine en gözde buluşma adresi oldu.

Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti
Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti

YORUMLAR
500
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Festival, 27 Mart, Kredi, Mart, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yapı Kredi Winter Escape 2022 Sway Hotels'de Gerçekleşti - Son Dakika
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