Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı

Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacağı söylentisi seyircileri heyecanlandırdı. Kısa sürede gündem yaratan söylentinin ardından yapım şirketinden yalanlama geldi.

21.02.2024 13:08  Güncelleme: 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi. Kısa sürede gündem yaratan iddiaya yapım şirketinden açıklama geldi.

"SADECE YAPIM ŞİRKETİ VE NECATİ ŞAŞMAZ'I DİKKATE ALINIZ"

Türk televizyon tarihine damga vuran dizinin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden çekileceği ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de izleyiciyle buluşacağı ileri sürüldü. Söz konusu iddianın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan dizinin yapım şirketi Pana Film, şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda birtakım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Yapılan haberler ve paylaşımlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz."

Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı
Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı
Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı
Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi\'nin Exxen\'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı

Kurtlar Vadisi, Exxen, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Pervin Öztan: RTÜK göreve çağırıyorum. Çocukların gençlerin bilinç altına şiddeti işleyen toplum psikolojisini olumsuz etkileyen silah ve kaba kuvvetin özendirildiği bu diziye bu kadar duyarsızlığın nedeni nedir? Anne babalar bu konuda neden bu kadar duyarsız kalıyorlar? 17 42 Yanıtla
  • Serkan Basar: topluma verilen mesajlar ve görüntüler ne güzel ğitimin pahalı olduğunu düşünüyorsanız, bir de cehaletin bedelini hesaplayın. Goethe 15 5 Yanıtla
  • Ozay Metin: şu dombıra dizileri var bide kafa uçurulan 5 2
  • Kerim Demir: Testere, Kill Bill gibi filmleri nereye şikayet ediyorsun merak ediyorum :) 4 0
  • Faruk Aydoğan: Gayet güzel oldu 1 0 Yanıtla

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2024 02:23:41. #1.11#
SON DAKİKA: Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement