Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Gürkan Uygun gibi usta oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleriyle Exxen'de yayınlanacağı iddia edildi. Kısa sürede gündem yaratan iddiaya yapım şirketinden açıklama geldi.
Türk televizyon tarihine damga vuran dizinin Kurtlar Vadisi Kaos adıyla yeniden çekileceği ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de izleyiciyle buluşacağı ileri sürüldü. Söz konusu iddianın ardından sosyal medya üzerinden açıklama yapan dizinin yapım şirketi Pana Film, şu ifadelere yer verdi: "Yakın zamanda birtakım internet haber sitelerinde yapılan haberler ve sosyal medya hesaplarında yapılan paylaşımlar neticesinde aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. Yapılan haberler ve paylaşımlarda Kurtlar Vadisi dizisinin yeni bölümleri ile ekranlara döneceği, oyuncu kadrosunun ve yayınlanacağı platformun belirlenmiş olduğu şeklinde ibareler yer almaktadır. Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Konuyla alakalı tekzip ilgililerine iletilmiştir. Kurtlar Vadisi dizisinin ekranlara döneceği zaman, kadro ve platform hakkındaki haberleri ve gelişmeleri kaynağından öğrenmek adına sadece yapımcı olan şirketimizin ve Necati Şaşmaz'ın yapacağı açıklamaları dikkate almanızı rica ederiz."
Son Dakika › Magazin › Yapım şirketi, Kurtlar Vadisi'nin Exxen'de yayınlanacağı söylentisini yalanladı - Son Dakika
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