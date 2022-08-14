Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum - Son Dakika
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Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum

14.08.2022 11:00

Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakterini canlandıran sanatçı Halil Ergün, vasiyetini açıkladı. Ergün, öldükten sonra tören istemediğini ve İznik'teki aile mezarlığına gömülmek istediğini belirtti.

Türk dizi sektörünün efsane yapımlarından biri olarak bilinen Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey karakterini canlandıran usta oyuncu Halil Ergün, vasiyetini açıkladı. Öldükten sonra cenaze töreni yapılmasını istemediğini belirten Ergün, "Vasiyetim bu (tören) istemiyorum. Tabii çok samimi insan vardır, etkilenir. Ben de gittim bir sürü değerli arkadaşımızın, ağabeyimizin, saygı duyduğum kişilerin cenazelerine. Ama genel bir kültürü söylüyorum. Yani vazife ifa etmek noktasında bir şey olduğunu görüyorum. Kimse vazifeli değil benim ölmemden. Ne kadar kaldıksa sedamızla anılırsak anılırız" dedi.

"ÇOK SEVEN VARSA OTOBÜSE ATLAR GELİR"

Aile mezarlığına gömülmek istediğini belirten Ergün, "Ben çok yerli bakıyorum hayata. İznik bir avuç. Aile mezarlığım da orada. Orada gömülmek istiyorum. Çok tanık oluyorum orada. Biçimsel bir şey uygulanıyor aynı işte meclis önünde yapılır ya biçimsel şeyler gibi. Ölülerin tabutlarının arkasında. Canı çeken, içi çeken gelir. Ben size bir şey söyleyeyim evimde 40 tane ciddi ödül var gelirsen görürsün. Yurt dışından, yurt içinden onlarca var. Ben bir gün bile bir tebrik telefonu almadım biliyor musunuz, arkadaşlarımdan, çevremden. Ancak festivalde ödül aldığım yerden birileri varsa 'Tebrik ederiz demişlerdir.' Çok tanık oldum. Cenazelere gidiyoruz, konuşmalara bakıyorum. Cenaze namazı kılınır, götürürsün. Kadınlar gelmez. Baksana şimdi gene fetva veriyor. 'Kadınlar gelmeyecektir cenazeye' diye. Bundan daha fahiş ne olabilir hayatla ilgili" dedi.

Yaprak Dökümü ile hafızalara kazınan oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum

"YEĞENLERİM ALSIN GÖTÜRSÜN CENAZEMİ"

Ergün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle bazı birikmelerim var. Çünkü bazı yaşadığım kırgınlıklar var. Kendi şahsi ilişkilerimden, en yakın dostlar var. Hiç küsmek falan değil. Sadece artık hayatı biraz daha kristalize ediyorum ve daha yük olmayan şeylere yöneliyorum... Vaktimiz az kaldı. Yani komşulara, aileme telefonlar veriyorum. Çalışanlarıma 'Öldüğüm zaman haber verin gelsin yeğenlerim alsınlar götürsünler cenazemi' diyorum. Zaten duyulur o anda öldüğüm. Çok seven varsa otobüse atlar gelir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu Halil Ergün vasiyetini açıkladı: Cenaze töreni istemiyorum - Son Dakika

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