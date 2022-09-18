Instagram'da yayınladığı yemek videoları ve mutfağındaki yetersizlikler nedeniyle kısa sürede gündem olan Taha Duymaz, geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik ameliyatlarıyla adeta bambaşka birine dönüştü. Zaman zaman agresif çıkışlarıyla gündeme gelen Taha, son olarak herkesi duygulandıran bir itirafta bulundu.
Katıldığı programda kendisine yöneltilen "Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" soru su karşında gözleri dolan ünlü fenomen, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti." dedi.
Açıklamalarına devam eden Duymaz, şunları söyledi: "Arkadaşlarım benim videomu açıp 'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar. Üzüldüğümü belli etmemeye çalıştım ama içimdeki yarayı bilemezsiniz."
Son Dakika › Magazin › Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı - Son Dakika