Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı - Son Dakika
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Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı

18.09.2022 15:58
Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı

Fenomen Taha Duymaz, uzun bir aranın ardından herkesi üzen bir itirafta bulundu. Duymaz'ın, "Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" sorusu karşında gözleri dolarak, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti" cevabı duygulandırdı.

Instagram'da yayınladığı yemek videoları ve mutfağındaki yetersizlikler nedeniyle kısa sürede gündem olan Taha Duymaz, geçtiğimiz aylarda yaptığı estetik ameliyatlarıyla adeta bambaşka birine dönüştü. Zaman zaman agresif çıkışlarıyla gündeme gelen Taha, son olarak herkesi duygulandıran bir itirafta bulundu.

"DÜNYAYA İYİ Kİ GELDİM DER MİSİN?"

Katıldığı programda kendisine yöneltilen "Bu dünyaya iyi ki geldim der misin?" soru su karşında gözleri dolan ünlü fenomen, "İyi ki geldim, eğer gelmeseydim ailem aynı kaderi yaşamaya devam edecekti." dedi.

Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf
Taha Duymaz, yaptırdığı estetiğin ardından bambaşka bir görünüme kavuştu

"İÇİMDEKİ YARAYI BİLEMEZSİNİZ"

Açıklamalarına devam eden Duymaz, şunları söyledi: "Arkadaşlarım benim videomu açıp 'O mutfaktan su bile içmem' diyerek beni aşağıladılar. Üzüldüğümü belli etmemeye çalıştım ama içimdeki yarayı bilemezsiniz."

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Son Dakika Magazin Fenomen Taha'dan uzun zaman sonra duygulandıran itiraf: Ailem aynı kaderi yaşardı - Son Dakika


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