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'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi! - Son Dakika

'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!

27.09.2021 12:16
'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!, System.String[]

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı' izleyicileri bu hafta da ekran başına kilitledi.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı 'Yargı' izleyicileri bu hafta da ekran başına kilitledi. İzleyenlerin kafasında birçok soru işareti yaratarak biten ilk bölümün ardından dün gece yayınlanan ikinci bölüm ise seyirciyi hem ağlattı hem de hikayeye dair daha büyük merakta bıraktı. #Yargı hashtagi tüm gün boyunca Türkiye trendler listede en yüksek sırada yer aldı.

Ayrıca, yayın boyunca da Worldwide TT listesinde üst sıralardaki yerini korudu. Dizi, gece boyu aldığı binlerce övgü dolu yorum ve atılan 55 bin tweet ile sosyal medyanın gündeminden inmedi. Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun oyunculukları övgü toplarken bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm tanıtımı ise seyirciye yine soluksuz izleyeceği bir bölümün sinyallerini verdi. Ölen kızın kardeşi çıkmasıyla yıkılan ve tüm acısına rağmen dimdik ayakta durmaya çalışan Ceylin'in sahneleri, seyirciyi ekran başında ağlatırken final sahnesinde Ilgaz ile Ceylin'in, Metin ve İnci'nin bir arada olduğu bir fotoğrafı bulması ve ikilinin önceden tanıştığı gerçeğiyle yüzleşmesi büyük bir şaşkınlık yarattı.

'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Pınar Deniz, röportajında yaptığı "kadına şiddet" açıklaması ve Yargı'daki performansıyla tüm gün listelerin zirvesinde yer aldı…

'Yargı'nın başrol oyuncularından Pınar Deniz, verdiği röportajda kadına şiddet sahnelerinin olduğu projelerde yer almayı tercih etmediği açıklamalarıyla Pazar günü gündüz sosyal medya listelerinde yer alırken akşam da yer aldığı 'Yargı' dizisindeki performansıyla listelerden inmedi. Hem söylemi hem de oyunculuk performansıyla alkışları toplayan oyuncuya binlerce mesaj yağdı.

Sema Ergenekon'un kaleminin Ali Bilgin'in rejisiyle buluştuğu 'Yargı'nın kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz ile beraber Hüseyin Avni Danyal, Uğur Polat, Mehmet Yılmaz Ak, Ali Seçkiner Alıcı, Arda Anarat, Ece Yüksel, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Onur Durmaz, Başak Gümülcinelioğlu, Pınar Çağlar Gençtürk, Onur Özaydın, Özlem Çakar, Zeynep Atılgan ve Beren Nur Karadiş yer alıyor.

'Yargı' yeni bölümleri ile her Pazar saat 20.00'de Kanal D'de…

'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi!

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz, Türkiye, Yargı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin 'Yargı' ikinci bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi! - Son Dakika Magazin


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