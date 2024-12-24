Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

Geniş Video İzle

Gelin Evi programında ilginç anlar yaşandı. Evini ve düğününü yarıştıran bir gelin, saçına yaptırdığı farklı konseptle hem izleyenleri hem de diğer yarışmacıları şaşkına çevirdi. O anlara sosyal medyada "Daha neler göreceğiz" yorumları yapıldı.

24.12.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelin Evi programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Zaman zaman yarışmacıların kıyafeti, makyajları ve evleri gündeme gelirken, bu kez bir yarışmacının saçına yaptırdığı konsept çok konuşuldu.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

21 yaşındaki 2 aylık evli gelin Seval Özel, yarışmaya bir buket gülden oluşan şapka ile geldi. Yarışmacı gelin tarzını "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Görüntüler hem izleyicileri hem de konukları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Daha neler göreceğiz" yorumlarında bulundu.

Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

Televizyon, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Çelikk:
    Gündem de Olmak İçin Soytarı 8 1 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    çok yakışmış böyle devam yürüyen sera olmuşun 4 1 Yanıtla
  • Tugay KLN:
    hey Allah'ım... 4 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    GÜLLERE YAZIK OLMUŞ 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyelilerin dönüşüyle ilgili dikkat çeken talimat
14:30 Suriye’de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı Suriye'de 300 bin kişilik yeni ordu için ilk adım atıldı
14:10 Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin’i protesto etti Mülakat mağduru öğretmenler, Bakan Tekin'i protesto etti
14:08 Balıkesir’de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş Balıkesir'de facia yaşanan fabrikada 10 yıl önce de patlama olmuş
13:56 Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı Serdar Ortaç, mahkemede aylık gelirini açıkladı
20:58 Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü Süper Lig takımlarının değerleri değişti: 3 büyükler dibi gördü
20:55 AK Parti’nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
20:48 Hama’da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı Hama'da yakılan yılbaşı ağacı için halk sokağa çıktı
20:39 Bilal Erdoğan’dan ’şalvar’ çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
20:21 Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
20:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de PKKYPG için çember daralıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de PKK/YPG için çember daralıyor
19:58 Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı Narin davasında tanık olarak dinlenecek 2 kişi için zorla getirme kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 15:47:45. #1.13#
SON DAKİKA: Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.