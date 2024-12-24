Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu

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Gelin Evi programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Zaman zaman yarışmacıların kıyafeti, makyajları ve evleri gündeme gelirken, bu kez bir yarışmacının saçına yaptırdığı konsept çok konuşuldu.

"HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

21 yaşındaki 2 aylık evli gelin Seval Özel, yarışmaya bir buket gülden oluşan şapka ile geldi. Yarışmacı gelin tarzını "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.

"DAHA NELER GÖRECEĞİZ"

Görüntüler hem izleyicileri hem de konukları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Daha neler göreceğiz" yorumlarında bulundu.