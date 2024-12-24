Gelin Evi programında yaşanan ilginç anlara bir yenisi daha eklendi. Zaman zaman yarışmacıların kıyafeti, makyajları ve evleri gündeme gelirken, bu kez bir yarışmacının saçına yaptırdığı konsept çok konuşuldu.
21 yaşındaki 2 aylık evli gelin Seval Özel, yarışmaya bir buket gülden oluşan şapka ile geldi. Yarışmacı gelin tarzını "Bir modacım var, bunlar da özel tasarım. Günlük kıyafet giymek istemedim. Herkesin yapabileceği bir şey değil." sözleriyle açıkladı.
Görüntüler hem izleyicileri hem de konukları şaşkına çevirirken, sosyal medyada da gündem oldu. Bazı kullanıcılar, "Daha neler göreceğiz" yorumlarında bulundu.
Son Dakika › Magazin › Yarışmacının kafasına taktığını görenler şoke oldu - Son Dakika
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