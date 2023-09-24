Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti - Son Dakika

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti

Yaşadıklarını Haberler.com\'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti
Son Güncelleme: 24.09.2023 16:09

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin, yaşadıklarını Haberler.com'a anlattı. Rabia Birsen Göğercin, depremde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş'a yayında büyük bir sürpriz yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyonluk soruya doğru yanıtı vererek büyük ödülü kazanan Rabia Birsen Göğercin ve depremde kolunu kaybeden arkadaşı Emine Kuş, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a ve konuk oldu. Hayırsever İş İnsanı Mehmet Düger'in de katıldığı yayında duygusal anlar yaşandı.

YARIŞMAYA KATILAM SÜRECİNİ ANLATTI

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a hayatını ve yarışmaya katılma sürecini anlatan Rabia Birsen Göğercin, mutlu ve geniş bir ailede büyüdüğünü ve aile içindeki huzurun, bugünkü Rabia'nın oluşmasına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti

"KAZADAN SONRA HAYATIMDA BİR ŞEY DEĞİŞMEDİ"

Kazadan önce hayvanlarla ilgili iş yapmak istediğini ancak daha sonra kendi mesleği olan biyolog olmaya karar verdiğini dile getiren Rabia Birsen Göğercin, kazadan sonra hayatında bir şey değişmediğini söyledi. Rabia "Kazadan sonra uyandığımda ilk elime baktım, yerinde yoktu bu durumu o an kabullendim. Ailemin ve sevdiklerimin sonsuz desteği ve sevgisi beni hemen iyileştirdi. Kazadan sonra hayatımda bir değişiklik olmadı. Kaybetmekten çok, manevi kazanımlarım oldu. Çünkü beni ben yapan elim değil hayallerim" cevabıyla hayran bıraktı.

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti

ARKADAŞINA YAYINDA BÜYÜK SÜRPRİZ

İleriye dönük sosyal sorumluluk projesinde yer alacağını söyleyen Rabia Birsen Göğercin, Kahramanmaraş merkezli depremlerde kolunu kaybeden Emine Kuş'la tanışma sürecinden de bahsetti. Rabia Birsen Göğercin, arkadaş olduğu ve aynı kaderi paylaştığı Emine'ye yayında büyük sürpriz yaptı.

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti

PROTEZ KOL YAPILACAK

Rabia, hayırsever iş insanı Mehmet Düger'in de aracılığıyla Emine'ye protez kol yaptıracağını açıkladı. Haber karşısında gözyaşlarını tutamayan Emine, Rabia'ya hayırsever iş insanı Mehmet Düger'e minettar olduğunu söyledi.Büyük sürpriz yayında duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Rabia ve Emine, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur'a da böyle bir şeye vesile olduğu için sarılarak teşekkür etti.

Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti

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Son Dakika Magazin Yaşadıklarını Haberler.com'a anlatan Rabia yayında bir kez daha gönülleri fethetti - Son Dakika


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