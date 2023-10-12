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Yasak aşkta yeni gelişme! Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası artık birlikte yaşıyor - Son Dakika

Yasak aşkta yeni gelişme! Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası artık birlikte yaşıyor

Son Güncelleme: 12.10.2023 11:37

Yasak aşk yaşadıkları ortaya çıkan Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan ile Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun birlikte yaşamaya başladı.

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda görüntülendi. Tosun'un evli olduğu ve Seyhan ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıktı. Tosun'un karısı yasak aşk iddiasını kabul ederken hiçbir açıklama yapmayan ikilinin birlikte yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

BASIN MENSUPLARININ OLDUĞU YERLERE GİTMİYORLAR

Çiftin birlikte görüntülenmesinin ardından Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun ile Umay Seyhan'ın yakın arkadaş olduğu öğrenildi. Serpil Tosun yasak aşk iddiasını kabul ederken Umay Seyhan ve Kenan Tosun'un birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Snob Magazin'de yer alan habere göre, eşinden boşanma kararı alan Kenan Tosun yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından Umay Seyhan'ın Şişli'deki evine taşındı. İkili, basın mensuplarına yakalanmamak için de gözlerden uzak şekilde yaşama kararı aldı.

Yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası birlikte yaşamaya başladı

NE OLMUŞTU?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülenmişti. Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun çıkmıştı. Umay Seyhan ve Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un komşu olduğu ve yakın arkadaş oldukları da öğrenilmişti. Yasak aşk iddiasının ardından sessizliğini bozan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum" diyerek yaşananları kabul etmişti.

Yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası birlikte yaşamaya başladı

SERENAY SARIKAYA VE CANSU TOSUN YORUM YAPMADI

Babasının yasak aşkı hakkında konuşmaktan kaçınan Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" diyerek yorum yapmamayı tercih etmişti. Annesi hakkında konuşmak için davet ve galalara katılmadığı ileri sürülen Serenay Sarıkaya, ise "Benim bununla ilgili bir şey demem doğru olmaz" diyerek hızla basın mensuplarının yanından uzaklaşmıştı.

Yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası birlikte yaşamaya başladı

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Son Dakika Magazin Yasak aşkta yeni gelişme! Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası artık birlikte yaşıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak aşkta yeni gelişme! Serenay Sarıkaya annesi ile Cansu Tosun'un babası artık birlikte yaşıyor - Son Dakika
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