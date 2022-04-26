Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrolünde yer aldığı Yasak Elma'da Doğan'ın ve Kumru'nun bulunduğu partiye katılan Ekin, Doğan'ın ve Kumru'nun bir hayli şaşırmasına sebep olur.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Doğan, Ekin'den kurtulurken, Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler. Handan, Kumru'nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız'la Asuman vardır. Yıldız'ın tek derdi ise Kumru'yu evlendirmektir.