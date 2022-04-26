Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika
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Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?

26.04.2022 08:54
Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?

Dün akşam FOX ekranlarında 140. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yasak Elma'da Yıldız, Kumru'yu evlendirmek için gözüne kestirdiği tüm adayları yemeğe davet etmeye başlar. Kumru ise bu fikre hiç sıcak bakmaz.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam ve Berk Oktay'ın başrolünde yer aldığı Yasak Elma'da Doğan'ın ve Kumru'nun bulunduğu partiye katılan Ekin, Doğan'ın ve Kumru'nun bir hayli şaşırmasına sebep olur.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER YAŞANDI?

Doğan, Ekin'den kurtulurken, Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler. Handan, Kumru'nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız'la Asuman vardır. Yıldız'ın tek derdi ise Kumru'yu evlendirmektir.

Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı?
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Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün akşam neler yaşandı? Ekin, Doğan'ı köşeye sıkıştırmak için nasıl bir plan yaptı? - Son Dakika


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