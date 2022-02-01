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Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı? - Son Dakika

Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?

01.02.2022 09:32
Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dün akşam 129. bölümüyle izleyicinin karşısına çıktı. Ender ile arası açılan Yıldız kendine oynanan oyunu fark etmeyerek yeni bir olayın içinde kendini buldu.

Dün akşam heyecan ve entrika eksik olmadığı Yasak Elma'da Doğan ile evlenen Yıldız, Ender'i sinirlendirdi. Kumru ile uğraşan Yıldız, artık Ender'e karşıda kendini korumaya başladı.

YASAK ELMA'DA DÜN NELER OLDU?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır. Ender ve Yıldız arasında da sular durulmuyor.

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Yasak Elma, Berk Oktay, Şevval Sam, Eda Ece, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı? - Son Dakika
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