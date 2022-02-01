Yasak Elma'da dün neler oldu? Ender ve Yıldız arasında barış sağlanacak mı?

Dün akşam heyecan ve entrika eksik olmadığı Yasak Elma'da Doğan ile evlenen Yıldız, Ender'i sinirlendirdi. Kumru ile uğraşan Yıldız, artık Ender'e karşıda kendini korumaya başladı.

YASAK ELMA'DA DÜN NELER OLDU?

Yıldız ve Doğan'ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan'ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır. Ender ve Yıldız arasında da sular durulmuyor.