Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir.

Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır.

MUHARREM SARIKAYA'YA GÖNDERME YAPILDI

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bir canlı yayına konuk oluyor. Yayından önce ses kontrolünü yapmak isteyen bir çalışan Ender'in yanına geliyor. O esnada sunucu ile konuşan Ender ise çalışanı vurarak uzaklaştırıyor.

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.