Üye Girişi
Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu - Son Dakika

Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

22.02.2022 10:22
Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

FOX TV'nin sevilen ve ilgiyle izlenen Yasak Elma dizisinde dün Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinliyor ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz veriyor. Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası oluyor. Aynı zamanda canlı yayına çıkan Ender karakteri aracılığıyla Muharrem Sarıkaya göndermesi yapılıyor.

YASAK ELMA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

Yıldız, Kumru'yla ne yaşamış olursa olsun, vicdanını dinler ve Kumru'ya gördüklerini kimseye söylememeye söz verir.

Yıldız evde Doğan'a olanları belli etmemeye çalışırken Ender, Doğan ve Yıldız'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacaktır.

Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

Ender'in son hamlesi beklenmedik bir şekilde Kumru'nun hayatının dönüm noktası olacaktır.

MUHARREM SARIKAYA'YA GÖNDERME YAPILDI

Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

Yasak Elma'nın dün akşam yayınlanan bölümünde ise Şevval Sam'ın oynadığı Ender karakteri bir canlı yayına konuk oluyor. Yayından önce ses kontrolünü yapmak isteyen bir çalışan Ender'in yanına geliyor. O esnada sunucu ile konuşan Ender ise çalışanı vurarak uzaklaştırıyor.

MUHARREM SARIKAYA'NIN TOKAT OLAYINDA NE OLMUŞTU?

Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı sebebiyle şehre gitti. Sarıkaya, Gaziantep Panaroma Müzesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i konuk etti. Canlı yayın esnasında ses problemi yaşanmasının ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) Gaziantep kameramanı, ikilinin mikrofon bağlantısını kurmaya çalıştı. Bu esnada, Sarıkaya sinirlenerek çalışana tokat atarak itti. Muharrem Sarıkaya yaşanan tokat olayının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada özür diledi.

YORUMLAR
500
Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor Muharrem Sarıkaya göndermesi bu sefer Yasak Elma dizisinden geldi! Şevval Sam çalışanı vurarak uzaklaştırıyor Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? Yasak Elma'da bu akşam neler olacak? Yıldız Kumru'ya gördüklerini söyleyecek mi? Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu

Muharrem Sarıkaya, Yasak Elma, Gaziantep, Fox, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
10:22 Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu
10:12 Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Alparslan, kendisine atılan iftiradan nasıl kurtuldu?
10:08 Üç Kuruş'ta dün akşam neler oldu? Neriman risk alır
10:05 Bu apartman günlerdir korkudan uyuyamıyor! Komşuları paspas ve su sayaçlarını ateşe veriyor, duvarlara "Hepiniz öleceksiniz" yazıyor
10:02 Akkuyu Santrali'ne işçi taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 40 işçi yaralandı
10:01 Kalp Yarası son bölümde neler oldu? Hande'nin intikamı alevlenir
09:57 Çocuğa taciz iddiasıyla muhtarlıktan atılmıştı! 5 aydır kayıptı! Eski muhtarın cesedi gömülü halde bulundu
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! Ucuz krediye başvurular başladı!
09:45 Takım Arkadaşı Hikmet'e saldıran Yasin yarışmadan diskalifiye mi edilecek? Acun Ilıcalı'nın kararı merakla bekleniyor
09:42 Vahşi doğasına aykırı davranamazdı! Kurt bir türlü kafese girmedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 10:28:30. #1.11#
SON DAKİKA: Yasak Elma dizisinde dün akşam neler oldu? Ender'in son hamlesi çok konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement