Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu - Son Dakika
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Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

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Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan\'ın son sözleri yürek burktu
21.06.2025 09:38
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Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan\'ın son sözleri yürek burktu
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Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakıma alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saat içinde kalbi ikinci kez durdu ve kurtarılamadı. Genç fenomenin ''Yaşayamıyorum'' şeklindeki son sözleri ise yürekleri yaktı.

Yeme bozukluğu hastalığı nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın önceki gün kalbi durmuş, müdahale sonrası hayata döndürülmüştü. Ancak 24 saatlik kritik sürecin sonunda kalbi ikinci kez duran genç fenomen, kurtarılamadı.

Sosyal medya fenomeni kardeşler Nihal Candan ve Bahar Candan, Kasım 2023'te "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tutukluluğu sürecinde ciddi sağlık sorunları yaşayan Nihal Candan'a, yeme bozukluğu olarak bilinen Anoreksiya Nervoza teşhisi konmuştu.

Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Sağlık durumu her geçen gün kötüleşen 27 yaşındaki Candan, hastalığının ilerlemesi ve yaşadığı psikolojik çöküntü nedeniyle geçtiğimiz aylarda tahliye edilerek hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tedaviye direnç gösterdiği ve yemek yemeyi reddettiği öğrenildi.

Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

Kardeşi Bahar Candan, geçtiğimiz günlerde yaptığı çarpıcı bir paylaşımda, "Ablamın organları iflas etmiş. Tedaviyi reddediyor. Ölmek istiyor" diyerek Nihal'in sağlık durumunun ciddiyetini gözler önüne sermişti.

Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu

HAYATINI KAYBETTİ

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Nihal Candan'ın kalbi, 19 Haziran'da durmuş ancak doktorların müdahalesiyle yeniden çalıştırılmıştı. Dün gece ise ikinci kez kalbinin durduğu ve bu kez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı açıklandı. Genç fenomen, yaşam mücadelesini kaybetti.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Güzellik uzmanı Sevim Alan, ölüm haberinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Alan, "Yaşayamadı... 'Yaşayamıyorum' da demiş. Annesi dün 'Son zamanlarda Allah'a yöneldi, çok dua ediyor yaşamamak için' dedi. Nihal cezaevinden çıktığında hastalığı zaten ölümcüldü ama sapasağlamdı. İnsanı yaşadıkları değil, haksız yere yaşamak zorunda kaldıkları öldürür. Çok üzüldüm…" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Ailesinden yapılan açıklamaya göre, Nihal Candan'ın cenaze namazı bugün öğle vaktinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak. Genç fenomenin naaşı, daha sonra Kilyos Mezarlığı'na defnedilecek.

Nihal Candan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yaşam savaşını kaybeden Nihal Candan'ın son sözleri yürek burktu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • İlhan. Alici:
    Allah' rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ne olursa olsun bayan herzman güçsüz kalır çok çekti çok üzüldüm vicdani merhameti olan insan düşmanı da olsa rahmet Okur ölümlü dünya kin nefret güzel değil ne olursa olsun çok üzücü Bir durum mekanı cennet olsun inşallah ?? 61 15 Yanıtla
  • İlhan. Alici:
    Burda cahilin biri ibretlik ölüm yazmış gören diyecek kadın ülkenin tüm parasını yemiş çalmış İsrail Filistin savaşında ki tüm çocukları bu katletmiş gibi yorum yazmış cahil Kafa bu ölümün neyi ibretlik neden bu kadar kin nefretlisiniz kadınım SanA ne zararı dokunmuş cahil toplum işte buna denir 36 27 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    allahu ekber ibretlik bir ölüm anlayana tabi.. 42 21 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu:
    Allahtan geldik ve ona döneceğiz..ve döndü..Allah bilir der taksiratı düzgündür inşallah... 43 0 Yanıtla
  • Sabri Çakar:
    Şunu anlamıyorum daha düne kadar bu insana neler neler yazan insanlar şimdi merhametli davranıyor şaşırdım demek kültür terbiye olarak hala tam çöküş olmamış artık herşey allah ile kul arasında gerçi yaşarkende öyle ama anlayabilene allah rahmet eylesin inşallah 16 1 Yanıtla
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