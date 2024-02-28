Yasemin - İzzet Özilhan... AYRILIK İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE!

Daha önce 'Koçum Benim', 'Doktorlar', 'Aşk Oyunu' gibi dizilerde rol alan ve geçtiğimiz yıllarda 'Mucize Doktor' dizisinde konuk oyuncu olarak katılan Yasemin Özilhan, iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
2011'de hayatlarını birleştiren ünlü çiftin, Emine ve Ela isimlerini verdikleri iki kızları da olmuştu.
'AYRILIK' İDDİASI
Geçtiğimiz sene ise Yasemin-İzzet Özilhan çiftinin ayrılacağı iddia edilmişti. İzzet Özilhan'ın Instagram hesabını kapatması ve Yasemin Özilhan'ın eşi İzzet Özilhan ile fotoğraflarından bazılarını silmesi, bu söylentileri güçlendirmişti.
Haklarında çıkan haberlerle ilgili sessizliğini koruyan ünlü çiftten Yasemin Özilhan, eşinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak söz konusu iddiaları yalanlamıştı.
YASEMİN OTELDE, İZZET KARAVANDA!
Ünlü çift, son olarak yaptıkları kış tatiliyle gündeme geldi. İkili, hafta sonu Uludağ'a gitti. Yasemin Özilhan kızları Emine ve Ela ile lüks bir otelde kalırken, İzzet Özilhan ise dağın ücra bir köşesinde karavanda kalmayı tercih etti.
Bu olay üzerine birçok ünlü isimin tatil için gittiği Uludağ'da, Özilhan çifti ile ilgili 'ayrılık' dedikoduları bir kez daha yayıldı.
"GÜZEL GEÇTİ"
İkilinin kızlaıyla gittiği Uludağ tatili, TV8'de Müge Dağıstanlı ve Yelda Kırçuval'ın sunumuyla ekranlara gelen 'Aramızda Kalmasın'a da konu oldu.
Programın muhabiri, Yasemin Özilhan'ı görüntüleyerek tatilin nasıl geçtiğini sordu. Güzel oyuncu, bu soruya "Güzel geçti" cevabını vermekle yetindi.
Sunuculardan Müge Dağıstanlı, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
Yasemin ile İzzet beraber tatile gidiyor. Yasemin kızlarıyla otelde kalmak istiyor, İzzet biraz daha doğa düşkünü, maceraperest olduğu için karavanda tatil yapıyor.
Anlaşmışlar kendi aralarında. Ayrılık iddialarının üzerine böyle haberlerin çıkması tuhaf oluyor. Hele de tüm sosyetenin gittiği Uludağ gibi bir yerde oluyor bu. Ünlülerin işi çok zor her şeyi göz önünde yaşadıkları için.
"TATİLİN AMACI BİR ARADA OLMAK DEĞİL MİDİR?"
Programın konuklarından Özlem Savaş ise "Olmaz ki aile içinde... Biri karavanda biri otelde. Tatilin amacı bir arada olmak değil midir? O zaman ayrı zamanlarda ayrı yerlere gidebilir. Yasemin ile İzzet çok da yakışıyorlar birbirlerine" dedi.
Yelda Kırçuval da "Belki zaman veriyorlar birbirlerine, çocuklara çok yansıtmamaya çalışarak belki sorunlarını çözmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Yasemin - İzzet Özilhan... AYRILIK İDDİALARI YİNE GÜNDEMDE! - Son Dakika
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