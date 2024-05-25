Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisi sonunda meditasyon seansı esprisi - Son Dakika
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Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisi sonunda meditasyon seansı esprisi

Yasemin Sakallıoğlu\'nun gösterisi sonunda meditasyon seansı esprisi

Yasemin Sakallıoğlu, Bostancı seyircisinin harika enerjisini gösterisinin son oyununda da hissetti. Oyun sonunda izleyicileriyle birlikte meditasyon seansı esprisi yapan Sakallıoğlu, salonu gülme krizine soktu. Sezonun son oyununda Binnur Kaya, Ceren Karakoç, Devin Özgün Çınar, Türkan Derya gibi isimler de yer aldı.

25.05.2024 05:16
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Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin sonunda izleyicileriyle birlikte meditasyon seansı esprisi de yaptı.

Bostancı seyircisinin harika enerjisini her zaman çok sevdiğini söyleyen Yasemin Sakallıoğlu, kahkaha ve alkışlarla sezonun son oyununda da geleneği bozmadı. Biletleri günler öncesinde tükenen oyunda seyircisine yaz turnesinin müjdesini de verdi.

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Yasemin Sakallıoğlu gösterisinin sonunda izleyicileriyle birlikte meditasyon seansı esprisi de yaptı. 2 bin 500 kişinin aynı anda en güzel hallerinin fotoğrafına bakmasını isteyen Sakallıoğlu, "Kendimizi en iyi hissettiren halimize götürelim.

Şu anda içten içe zayıflıyoruz. İçimiz içimizi yiyor, zayıflıyoruz. Yanlarımızdan yağlarımız akıyor" sözleriyle salonu gülme krizine soktu.

Yasemin Sakallıoğlu'nu sezonun son oyununda Binnur Kaya, Ceren Karakoç, Devin Özgün Çınar, Türkan Derya gibi isimler de yalnız bırakmadı. Oyun sonu kuliste bir araya gelen isimler eğlenceli kareler çekti.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisi sonunda meditasyon seansı esprisi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisi sonunda meditasyon seansı esprisi - Son Dakika
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