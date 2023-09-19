\'\'Yaz bitmedi\'\' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti

Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ne katılan ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle kırmızı halıda fırtına estiren güzel oyuncu Melis Sezen, bu sefer siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti.

BEĞENİ YAĞIYOR

2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, son olarak beyaz gömleği altına giydiği siyah bikinisiyle pozlar verdi. Soğuyan havalara inat yazın bitmediğini söyleyen Sezen, "Kim demiş yaz bitti?" notunu yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken kusursuz fiziği de bir kez daha hayran bıraktı.