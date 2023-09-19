''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika

''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti

\'\'Yaz bitmedi\'\' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Güncelleme: 19.09.2023 09:08

Son olarak Gülcemal dizisinde oynayan oyuncu Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçerek ''Kim demiş yaz bitti?'' ifadelerini kullandı. Formuna dikkat eden Sezen'in fiziği de hayranlarından tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde Venedik Film Festivali'ne katılan ve derin sırt dekolteli kıyafetiyle kırmızı halıda fırtına estiren güzel oyuncu Melis Sezen, bu sefer siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti.

BEĞENİ YAĞIYOR

2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık paylaşım yapmayı ihmal etmeyen oyuncu, son olarak beyaz gömleği altına giydiği siyah bikinisiyle pozlar verdi. Soğuyan havalara inat yazın bitmediğini söyleyen Sezen, "Kim demiş yaz bitti?" notunu yazdı. Güzel oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken kusursuz fiziği de bir kez daha hayran bıraktı.

'Yaz bitmedi' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
'Yaz bitmedi' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti

Venedik Film Festivali, Melis Sezen, Fırtına, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Bunlar nasıl sporcu? Kaan Kazgan ve Savaş Cebeci kavgasından yeni görüntüler ortaya çıktı
10:41 Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Ekonomide atılan adımlar dış finansman kapılarını aralıyor
10:35 Özgür Tetik, Survivor All Star kadrosuna dahil oldu
10:21 İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na imalı sözler: Toplantıya katılırım demiştim ama kapalı olacakmış herhalde
09:47 MİT, terör örgütü YPG/YPJ'nin sözde Münbiç sorumlusu Uman Derviş'i, Suriye'nin Münbiç bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirdi.
09:39 MasterChef'te Kerem ve Sergen arasında ipler iyice gerildi! Takımına dahi almadı
09:28 Henüz 25 yaşındaydı! Pencereye çağırdığı dini nikahlı eşi boğazını keserek öldürdü
09:17 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Peru'yu 3-1 Yendi
09:08 Firari suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş Alanya'da yakalandı
09:02 ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2023 10:53:20. #1.13#
SON DAKİKA: ''Yaz bitmedi'' diyen Melis Sezen, siyah bikinisiyle kamera karşısına geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement